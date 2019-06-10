Общество

Молодежное гуляние проведут для делегатов Молодой Ганзы в Пскове

В рамках программы Молодой Ганзы 2019 года в Пскове будет организовано Молодежное Ганзейское гуляние «Из истории в современность». Мероприятие запланировано на 28 июня в 20.00 и продлится до полуночи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре. В интерактивной части Молодежного гуляния гостей Ганзы ждут хороводы, народные игры и развлечения. Кроме того, подготовлена концертная программа от лучших молодых исполнителей Пскова и Псковской области. Завершится гуляние дискотекой.

Перед началом мероприятия гости смогут поучаствовать в мастер-классе по плетению венков, сделать красочные фото на память в фотозоне и попробовать угощения от двух псковских кафе, которые разместят свои точки на праздничной площадке.

Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове пройдут XXXIX Международные Ганзейские дни, в рамках которых пройдет Молодая Ганза для жителей ганзейских городов в возрасте от 14 до 26 лет.