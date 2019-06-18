Общество

Оплатить госуслуги в МФЦ можно будет наличными

Сотрудники МФЦ смогут принимать от граждан наличные денежные средства в качестве платы за государственные и муниципальные услуги. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу 19 июня, сообщает «Парламентская газета».

Правительственный документ изменяет порядок оплаты услуг в многофункциональных центрах - теперь там можно будет расплатиться наличными. Кроме того, оплачивать госуслуги можно будет платежными картами через электронный терминал МФЦ.

Документ был подготовлен во исполнение поручения президента России. Предполагается, что новые правила позволят решить проблемы с оплатой услуг там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ. Кроме того, гражданам больше не придется тратиться на комиссию за банковские операции.

Раньше оплатить услуги, налоги и пошлины в МФЦ можно было только через терминальные устройства банковских организаций. Однако за эти операции банки берут комиссию. Кроме того, в некоторых районах, особенно малонаселенных, экономически нецелесообразно открывать отделения или размещать банкоматы кредитных организаций.