Общество

Градоначальники рассказали, кто будет официальным лицом Пскова на Ганзейских Днях

Главным официальным лицом в дни Ганзы, представляющим Псков и регион, станет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так на вопрос корреспондента Псковской Ленты Новостей ответил глава администрации города Александр Братчиков в ходе открытого заседания оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням.

«Есть федеральный оргкомитет, поэтому на открытии Международных Ганзейских Дней планируется выступление Ольги Юрьевны Голодец, а также выступление губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Помимо этого, с приветственной речью выступит президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау. Официальный прием гостей также будет осуществляться от лица губернатора», - пояснил он.

Глава Пскова подчеркнул, что мероприятий в ганзейской повестке очень много, поэтому на части из них будет выступать также он лично, а на части – Елена Полонская, как и.п. главы города.

«На закрытии и, соответственно, передаче Ганзейского флага мы будем присутствовать вдвоем», - уточнил Александр Братчиков.