Общество

Главы сельских поселений Псковского района получили 10 представлений о нарушении требований противодействия коррупции

Прокуратура Псковского района установила, что органами местного самоуправления сельских поселений не приняты нормативные правовые акты, регулирующие вопросы привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве.

Нарушения прокуратура района выявила в ходе проверки законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции. В связи с этими нарушениями прокуратурой в адрес глав сельских поселений внесены 10 представлений об устранении нарушений требований законодательства.