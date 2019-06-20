Общество

Более 200 представителей федеральных СМИ будут освещать мероприятия Ганзейских дней в Пскове

Более 200 представителей федеральных СМИ, не считая региональных, будут освещать мероприятия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове, которые торжественно откроются уже завтра,27 июня. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Так, на псковской Ганзе будут работать корреспонденты ТВЦ, МАТЧ ТВ, телеканала «Россия-Культура», Северо-западного корреспондентского бюро ВГТРК, Агентства новостей «Строительный бизнес», информационных агентств «Федеральная служба новостей», «Москва», ТАСС Москва, Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада.

Кроме того, мероприятия Ганзы будут освещать на своих ресурсах журналисты из Германии, Белоруссии, Великого Новгорода, Великого Устюга,Торжка и других городов, не считая представителей СМИ Псковской области.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени будут проходить в Пскове с 27 по 30 июня. С программой мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.