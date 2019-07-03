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Общество

Принятый псковскими депутатами закон позволит приюту «Леспопилка» продолжить работу

04.07.2019 19:55|ПсковКомментариев: 0

Псковское областное собрание депутатов поддержало законопроект о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов. Такое решение было принято сегодня, 4 июля, на 34-й сессии регионального парламента.

Законопроект внес председатель областного Собрания Александр Котов после знакомства с ситуацией приюта «Лесопилка», который в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей напомнил, что поводом для его создания стала встреча с руководителем региональной общественной организации «Зоозащита» Верой Коротковой и сотрудником организации Валерией Ханзлик.

На встрече обсуждалась сложная ситуация, в которой оказался псковский приют для животных «Лесопилка»: зоозащитная организация вынуждена освободить прежнюю территорию и найти новое место для содержания бездомных животных.

https://pln-pskov.ru/society/346572.html

«При этом у них уже есть предложения по участку, который расположен рядом – они могут использовать его для продолжения работы приюта для безнадзорных животных. Зоозащитникам даже удалось собрать в качестве благотворительно помощи денежные средства в сумме свыше 1 млн рублей, но они никак не могут участвовать в торгах и на общих основаниях выкупить этот участок. Поэтому они обратились с просьбой о помощи в Псковское областное Собрание депутатов. Мы очень быстро отреагировали и сегодня на сессии как раз рассматрели этот вопрос, приняли закон и буквально в ближайшее время у организации «Лесопилка» и аналогичных появятся возможность получать в аренду земельные участки без торгов для того, чтобы организовать там приюты для безнадзорных животных», - рассказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что в таких приютах животные получат не только крышу над головой, но еще и необходимую ветеринарную помощь, и соответствующее обслуживание.

 «На мой взгляд, это очень важное дело, потому что мы помогаем тем, кто безвозмездно пытается проблему безнадзорных животных решать и сами понимаем, что сегодня уменьшение количества безнадзорных животных на улицах наших городов и поселков - это очень важная проблема», - добавил спикер областного Собрания.

Он также отметил, что органы исполнительной власти уже заявили о своей готовности пойти на встречу зоозащитникам. «У меня состоялся по этому поводу разговор с губернатором. В результате, оформление земельного участка в аренду не займет много времени. То есть владельцы приюта буквально в ближайшее время смогут приступить к реализации своего проекта», - заключил Александр Котов.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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