Общество

В Псковской области открылись XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

Псковская область принимает у себя XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В состязаниях принимают участие 20 команд в двух возрастных категориях со всего Северо-Запада. Данные соревнования проводятся в целях формирования у подростков сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского МЧС.

8 июля в местечке Вашина гора Печорского района Псковской области состоялось торжественное открытие мероприятия. С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он от лица администрации области и губернатора Михаила Ведерникова поздравил присутствующих с этим знаменательным днем и пожелал всем успеха. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Евгений Сычев в своем выступлении отметил, что опыт, приобретенный на соревнованиях, будет полезен ребятам в жизни и пожелал далее совершенствовать свои навыки и умения.

Также перед участниками соревнований выступили заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу Станислав Завирский и председатель псковского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа Николай Сучков.

После концертной программы начался первый этап соревнований «Ориентирование по выбору». Затем участники приступят к прохождению вида «Полоса препятствий».

В течение пяти дней юные спасатели будут бороться за право быть лучшими в пожарной эстафете, в поисково-спасательных работах, в комбинированных силовых упражнениях и на маршруте выживания. Ребятам представится возможность практически поработать с пожарно-спасательным оборудованием, подружиться со сверстниками и научиться действовать при различных чрезвычайных ситуациях.