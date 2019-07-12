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Общество

Минздрав предложил использовать при изготовлении продуктов йодированную соль

16.07.2019 07:57|ПсковКомментариев: 0

Производителей могут обязать использовать при изготовлении продуктов питания йодированную соль. Об этом сказано в законопроекте Минздрава (есть в распоряжении «Известий»). 

Ведомство предложило с 1 июня 2020 года использовать йодированную соль при изготовлении хлебобулочных изделий. А с 1 июня 2021 года обогащать всю пищевую соль сорта экстра, высшего и первого помола йодатом калия. Из документа также следует, что с 1 июня 2022 года с использованием йодированной пищевой соли будут изготавливаться все продукты.

Инициатива направлена на устранение йододефицита у населения. Однако в результате ее принятия с рынка могут исчезнуть некоторые продукты — например, соления, а привычная колбаса — поменять цвет. Впрочем, законопроект ведомства подразумевает некоторые исключения — например, в случае если технологический процесс не предусматривает использование подобного ингредиента. 

Минпромторг поддержал новацию, Роспотребнадзор согласен концепуально, Минсельхоз и Минюст высказали замечания. В ФИЦ питания и биотехнологии «Известиям» сказали, что бессмысленно использовать йодированную соль в продукции, которая будет нуждаться в термической обработке. Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН дал негативный отзыв на законопроект. 

По данным Эндокринологического научного центра ведомства, в условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма. Затраты на лечение и медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеванием щитовидной железы оцениваются ежегодно более чем в 275 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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