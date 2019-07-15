Общество

Более 150 торговых точек будут работать в центре Пскова в День города

В субботу, 20 июля, в рамках празднования 1116-й годовщины со дня первого упоминания города Пскова в летописи в границах праздничного пространства будут работать более 150 торговых точек, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе потребительского рынка и услуг администрации города Пскова.

Так, на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте, в Детском парке, а также на набережной реки Великой порядка 30 организаций общественного питания - рестораны и кафе Пскова и Великого Новгорода - представят широкий ассортимент блюд из мяса, курицы, овощей, выпечку и кондитерские изделия, прохладительные напитки, кофе и чай.

В местах проведения общегородского праздника псковичам и гостям города также предложат квас, мороженое, сладкую вату, кукурузу, пироги и булочки, воздушные шары, игрушки, сувенирную продукцию.

На улице Советской и на набережной реки Великой разместят свои торговые ряды более 100 ремесленников из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии. Гости праздника смогут приобрести художественное литье, вязаные изделия, текстильные и вязаные игрушки ручной работы, витражные работы, украшения ручной работы, керамические изделия, бижутерию и украшения из натуральных камней, изделия из дерева. Для посетителей ярмарки пройдут мастер-классы.

На территории Детского парка также будет организована выставка-продажа комнатных и садовых цветов, в которой будет задействовано более 25 участников.