Общество

Контрактникам существенно повысят зарплату

Денежное довольствие рядовых и сержантов, служащих в Вооруженных силах по контракту, с 1 сентября будет повышено, сообщает газета «Красная звезда». Изменения коснутся военнослужащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава.

Также с 1 октября рядовым и сержантам будет повышена компенсация за снятие жилых помещений. Как пишет «Федеральное агентство новостей», это уравняет их с офицерами и прапорщиками.

Кроме того, министерство обороны планирует расширить категории граждан, которые смогут выбрать между службой по призыву и двухлетней службой по контракту. В ведомстве рассчитывают, что эта мера повысит привлекательность службы по контракту.

5 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции. Согласно документу, с 1 октября оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов будут повышены на 4,3%.