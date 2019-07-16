Общество

Новые топ-модели появятся на сцене Октябрьской площади в День города

20 июля на Октябрьской площади Пскова в рамках праздничного концерта ко Дню города состоится старт 3 сезона проекта Top model nw.

На сцене появятся новые участники проекта, которым интересно стать профессиональными моделями и отправиться работать по контракту в Европу, Китай, Японию и другие страны.

Участников 3 сезона ожидают модные показы, мероприятия, фотосессии. До финала дойдут только лучшие.

Напомним, что основные мероприятия праздника в День города пройдут на Октябрьской площади Пскова 20 июля. Праздник начнется в 13.00. В рамках программы также состоится выступление певицы Натали.

Организаторы празника: управление культуры администрации города Пскова, МБУК «Дом Офицеров», при участии продюсерского центра «Королев продакшн».

Генеральные спонсоры: центр «Тезнодром», ресторан «Филей», Аквапарк «Акваполис», компания «Авто-АС» - представитель «Renault» в Пскове.

Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК «Луг», магазин Mango, ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет».



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