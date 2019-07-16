Сергей Пайст: Сейчас у нас нет никаких разногласий с подрядчиками на территории Псковской области

На сегодняшний день все разногласия ООО «Экопром» (регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области) со своими подрядчиками разрешены. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.
«Конфликта нет. В общем-то, все вопросы в конструктивном диалоге решены. Найден выход из ситуации, и на сегодняшний день нет никаких разногласий с какими-либо подрядчиками на территории Псковской области», - сообщил гость студии. Также он заверил, что угрозы, что ООО «АСПО» и ООО «Спецтранском» выпадут из цепочки деятельности по реализации «мусорной» реформы тоже нет.