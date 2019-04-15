Общество

Сергей Пайст обвинил ООО «АСПО» в завышении объемов вывозимого мусора

Директор ООО «Экопром» Сергей Пайст обвинил ООО «АСПО» в завышении объемов вывозимого мусора. Свои претензии в адрес субподрядчика он высказал на пресс-конференции 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он разделил обеспокоенность депутатов Псковской гордумы и главы города Ивана Цецерского качеством исполнения обязательств по вывозу мусора силами ООО «АСПО». «Нами в адрес компании выписано около 36 актов о нарушениях, объем санкций на некачественное исполнение контрактов - около 5 млн рублей», - пояснил он.

По поводу суммы в 80 млн рублей, которую ранее обозначил директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов как сумму, которую регоператор ему не выплатил за оказанные услуги, Сергей Пайст отметил: «Как говорится, можно любые суммы озвучить - и 180 млн, и 1 млн 800».

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Со своей стороны Сергей Пайст готов предоставить руководству АСПО контррасчет, основанный на системе весового контроля, установленной на мусороперерабатывающем комплексе в Котово. При этом он дал понять, что у него есть вопросы к перевозчику: что за отходы перевозятся, почему и какие. «Например, интересно, как в машину попали отходы, не имеющие отношения к коммунальным... Есть примеры сбора медицинских и промышленных отходов от юридических лиц, с которыми компанией уже заключены договора на данные услуги. При этом плату за эти услуги хотят взять и с нас», - пояснил Сергей Пайст. Есть у него и вопросы к ООО «Спецтранскм» в части сортировки мусора и самих весов.