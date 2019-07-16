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Мирного неба и душевной теплоты - поздравила псковичей с Днем города первый вице-губернатор Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила руководство и жителей Пскова с Днем города - 1116-летием со дня упоминания Пскова в летописи и 75-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Мужество и героизм проявили воины Советской Армии в июле 1944 года, освобождая Псков. В этот день мы вспоминаем павших на полях сражений, погибших мирных граждан, и тех, кто выстоял в Великой Отечественной войне, кто поднимал из руин города и поселки, сожженные деревни псковской земли. Наш долг - чтить память об этих людях. Уважаемые ветераны, жители Пскова! Выражаю вам глубокую благодарность за труд, за преданность и любовь к родному городу. Низкий поклон за ратные и трудовые подвиги, определившие развитие и процветание родного края. Сегодня мы сделаем все возможное, чтобы молодое поколение всегда помнило о собственной великой истории и с уважением относилось к своему древнему наследию. Нам предстоит еще многое сделать для социального и экономического развития города. Я уверена, что при активном участии жителей эта работа быстро принесет заметные и качественные результаты. Примите мои самые искренние поздравления с праздником. Мирного неба, душевной теплоты, благополучия и крепкого здоровья», - говорится в поздравлении первого вице-губернатора.