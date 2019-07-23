Общество

В России появится единая система обращения с опасными отходами

Единая государственная система обращения с опасными отходами может появиться в России. Центральное место в ней займёт федеральный оператор. Соответствующий закон одобрили сенаторы на заседании 23 июля, сообщает «Парламентская газета».

Закон предполагает создание единой государственной информационной системы учета и контроля за обращением отходов. При этом полномочия по организации обращения с отходами I (чрезвычайно опасные) и II (высокоопасные) классов опасности закрепляется за Росатомом.

Кроме того, предполагается создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников соответствующей системы.

Также устанавливается, что индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы, будут вправе их накапливать, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору.

Таким образом, организации, которые при наличии соответствующей лицензии уже занимаются утилизацией отходов I и II классов опасности, смогут работать и в дальнейшем. Предполагается, что федеральный оператор не будет монополистом в этой области. Размер платы за услуги этого оператора предлагается определять путём государственного тарифного регулирования.

Проект закона разрабатывался межведомственной рабочей группой, куда вошли сенаторы, депутаты, представители Минприроды и Росатома, напомнил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. По его мнению, это очень важная инициатива, которую ждут регионы.

«Мероприятия будут охватывать все субъекты РФ. В ходе реализации закона предстоит выявить все места захоронения опасных отходов», - уточнил сенатор.

По данным Минприроды, ежегодно около в России образуется около 400 тысяч тонн отходов I и II класса опасности. Большая часть таких отходов накапливаются или рассеивается в окружающей среде. Менее 1, 5% опасных отходов - обезвреживаются и утилизируются субъектами, которые имеют разрешение на такой вид деятельности.