Общество

Скончался актер Рутгер Хауэр

Скончался нидерландский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Рутгер Хауэр, сообщает издание Variety. Ему было 75 лет.

Его самым запоминающимся появлением на больших экранах стал фильм, который сначала стал кассовым провалом, а потом – культовой кинокартиной в стиле киберпанк. В 1982 году он изобразил убийственного, но проникновенного Роя Бэтти, лидера банды репликантов вне закона, в фильме Ридли Скотта « Бегущий по лезвию бритвы».

Красивый, энергичный и свободно говорящий на нескольких языках, в конце 60-х годов Хауэр получил широкую известность в Нидерландах как звезда средневекового телесериала Пола Верховена «Флорис». В 1973 году он поднялся на вершину голландской славы вместе с Моник ван де Вэн в сексуальной драме Верховена «Рахат-лукум», которая получила серьезные кассовые сборы и Оскара как лучший иностранный фильм.

Затем Хауэр продолжил карьеру в Голливуде и сыграл блестящую роль террориста в триллере Сильвестра Сталлоне 1981 года «Ночные ястребы».

Его главный художественный триумф – роль в итальянской постановке Эрманно Олми «Легенда о святом пьянице» (1988). Однако в 90-х Хауэр стремился к более рутинным ролям в американских и международных фильмах, например, сыграл лорда-вампира Лотоса в оригинальной версии фильма «Баффи, истребительница вампиров».

Хауэр вел активную общественную деятельность и выступал как прямой спонсор экологической организации Greenpeace, а также основатель некоммерческой организации, занимающейся вопросами информированности о СПИДе.

У него остались вторая жена, 50-летняя Инеке тен Кейт, и дочь актриса Айша Хауэр от брака с Хайди Мерц.