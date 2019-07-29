Общество

МЧС: В псковских детских лагерях постоянно проводятся профилактические мероприятия

Более 500 профилактических мероприятий было проведено в детских лагерях в Псковской области в этом году. Об этом сегодня, 30 июля, сообщил начальник главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на заседании, посвященном вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все требования, предъявляемые к лагерям, удовлетворяются, они объяты нашим вниманием, мы осуществляем профилактические выезды регулярно», - заявил Валерий Филимонов.

По словам начальника псковского МЧС, в 2019 году в детских лагерях региона было осуществлено более 100 тренировок по отработке эвакуации детей.

Как сообщили в ходе заседания, администрациями загородных лагерей разработаны для персонала и детей инструкции и правила действий в условиях чрезвычайной ситуации и экстренной эвакуации людей.