Общество

Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России помогает первокурсницам в адаптации

Представители женского совета Псковского филиала Академии ФСИН России встретилась с курсантами-девушками набора 2019 года, которым предстоит в ближайшее время привыкнуть к специфике обучения в ведомственном вузе, строгому соблюдению распорядка дня и установленных требований.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в беседе с первокурсницами представители женсовета уделили особое внимание вопросам социальной ответственности девушек, рассказали, с какими трудностями они могут столкнуться в период прохождения сборов по профессиональной подготовке.

Курсант 3-го курса Анна Шарина, которая входит в состав женсовета вуза, рассказала о своем опыте пребывания в загородном учебном центре в период прохождения курса молодого бойца и дала важные советы по решению социально-бытовых вопросов, рекомендации по ношению формы.

«По всем насущным проблемам и вопросам всегда можно обратиться к старшим по званию и женщинам-офицерам, которые помогут не только словом, но и делом», - сказала в заключение Анна Шарина.

Отметим, что женский совет Псковского филиала Академии ФСИН России создан в октябре 2015 года с целью оказания помощи руководству филиала в организации воспитательной работы с переменным и постоянным составом, проведения мероприятий по правовой и социальной защите женщин - сотрудников, курсантов и работников, а также их семей, пропаганды семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.