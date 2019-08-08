Общество

О наказании за невыплату зарплаты напоминает псковичам трудовая инспекция

Вступил в силу федеральный закон от 26 июля 2019 г №221 «О внесении изменения в статью 5.27 КоАП РФ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области, в соответствии с частью 6 статьи 5.27 КоАП «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей».

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.