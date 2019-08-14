Общество

Александр Козловский поможет трем районам Псковской области в решении острых вопросов

Встречи с жителями трех районов Псковской области провел 15 августа депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» на Северо-Западе Александр Козловский. Разговор шел о насущных проблемах и возможностях их решения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Одна их встреч состоялась на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе в деревне Селихново, и работники предприятия смогли задать волнующие их вопросы. В частности, коллектив рассказал о непростой ситуации, когда в частном секторе коровы болеют лейкозом, и местные жители теряют доходы из-за вынужденного отказа в закупе молока.

Выслушав, Александр Козловский сообщил о готовности искать выход совместно с профильными министерствами и главой района Александром Барановым. «Фермеры постепенно меняют поголовье, но сделать это быстро сложно», - заметил директор завода Николай Щураков. «Мы обсудим возможность дотаций частному сектору на замену производства», - отреагировал парламентарий.

Кроме того, из зала прозвучал вопрос о том, почему молоко для образовательных учреждений в настоящее время закупается в Новгороде. «В 44 Федеральный закон внесены изменения, касающиеся нескольких сфер, но пока все же главным фактором остается самая низкая заявленная стоимость. Надо защищать нашего производителя, и мы с губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым неоднократно проговаривали возможные варианты решения этого и подобных вопросов», - пояснил Александр Козловский.

Также сегодня депутат Госдумы вместе с кандидатом в главы Пустошкинского района Иваном Штылиным посетил ООО «Алавия», работающее в деревне Заречье. Здесь с нуля построили современное производство на 70 рабочих мест с учетом всех стандартов, и уже три года занимаются изготовлением досок и гранул для отопления. При этом, отметили в деревообрабатывающей компании, некоторых граждан не устраивает такого рода деятельность на территории района.

«Чем бы ты ни занимался, всегда найдутся люди, которые недовольны твоим производством. Необходимо показывать, привозить на экскурсию, рассказывать, в каких объемах проводится рекультивация лесных участков, что предприятие дает возможность трудиться и пополнять семейный бюджет. Плюс, налоги, которые идут в регион и позволяют сделать массу важного для развития территории», - высказал свое мнение куратор партпроекта «Локомотивы роста».

В Усвятском районе сегодня говорили о кадровом голоде и нехватке финансирования. «Основная наша задача сейчас - это реализация национальных проектов, мы должны увидеть результаты на местах. Конечно, тут важна активность глав и администрации. Само собой ничего не возникнет, каждый должен провести большую работу. Эти программы нацелены, в том числе, на развитие сельских территорий, поэтому многое зависит от руководителей. Михаил Юрьевич Ведерников активно продвигает в регионе реализацию нацпроектов, и я, как депутат Госдумы, отслеживаю проблемы с исполнением на местах, потому что иногда закон сложно реализуется для всех регионов одновременно», - отметил Александр Козловский.

Завершая встречу с активными жителями, он подчеркнул, что намерен всячески поддерживать и. п. главы Усвятского района и кандидата на пост руководителя муниципалитета Дмитрия Петрова.