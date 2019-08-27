Общество

Первокурсники псковской академии ФСИН учатся проявлять лидерские способности и успешно взаимодействовать в коллективе

В загородном учебном центре вуза сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров провели психологические тренинги с курсантами набора 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, основными задачами занятия стали построение доверия, улучшение коммуникации между участниками, приобретение опыта группового взаимодействия и создание условий для проявления лидерских способностей.

В течение тренинга первокурсники учились решать коллективные задачи, осуществлять конструктивную критику и делать комплименты, брать на себя ответственность за товарищей и быть толерантными. В завершение курсанты написали себе письмо из будущего.

– Ребятам предстоит бок о бок провести четыре года, и подобные занятия помогают им лучше узнать друг друга, найти свое место в коллективе, раскрывают межличностные симпатии и устанавливают неформальные связи, – отметила инспектор группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала Академии ФСИН России Татьяна Маркова.