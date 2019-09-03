Общество

Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов

Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение о приобретении транспортных средств и распределении их среди регионов подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Среди автомашин скорой помощи, которые поступят в Псковскую область, 38 будут автомобили экстренной медицинской помощи класса В, и два - реанимобили класса С. Псковская область оказалась тем регионом, который получит одну из самых крупных партий карет скорой помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Согласно распоряжению правительства РФ, из 35 школьных автобусов, которые поступят в регион, большая часть будет вместимостью от 20 человек.

В Псковской области новый транспорт будет распределен между районами в соответствии с потребностями медицинских и образовательных учреждений.

Решение о закупке машин скорой помощи и школьных автобусов правительством РФ было принято в августе. На приобретение транспортных средств из резервного фонда правительства РФ выделены 10 млрд рублей. На эти средства закупаются порядка 1,2 тыс автомобилей скорой помощи и почти 2,5 тыс школьных автобусов.

Напомним, вопрос необходимости обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в правительстве РФ. Благодаря системной работе, в прошлом году в регион пришел 41 автобус для перевозки детей. В учреждения здравоохранения Псковской области в 2018 году были переданы 10 специализированных автомобилей, еще 30 автомобилей для медицинских учреждений поступили в регион в январе этого года.