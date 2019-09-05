Общество

Псковичи могут получить консультации по пенсионным вопросам по телефону федеральной консультационной службы ПФР

Управление ПФР в Пскове и Псковском районе напоминает жителям, что получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения можно по номеру 8-800-600-44-44. Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей нашей страны бесплатный, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В соответствии с федеральным законом специалисты ПФР не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. То есть они не смогут предоставить обратившемуся информацию о размере его пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «Личный кабинет», в который можно зайти на сайте www.pfrf.ru или в приложении ПФР для мобильного телефона.

Для тех, кому удобнее задать вопрос онлайн, на сайте ПФР работает Центр консультирования. Можно направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала.

Добавим, что в Управление ПФР в Пскове и Псковском районе также налажена работа единого телефона «горячей линии». Позвонив на «горячую линию» по номеру 8 800 775-7950, можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами.

Номера телефонов «горячих линий» Управлений и Клиентских служб УПФР в Пскове и Псковском районе 8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81