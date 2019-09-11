Общество

Минтруд запустит онлайн-сервис, чтобы граждане проверяли, как ПФР собирает данные для назначения пенсий

Министерство труда и социальной защиты РФ курирует разработку суперсервиса «Пенсия онлайн», благодаря которому россияне смогут отслеживать, как Пенсионный фонд России (ПФР) собирает данные для назначения пенсий, сообщает в четверг газета «Известия».

«С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР. Чиновники планируют привлекать граждан к этой процедуре с 45 лет. Проверить информацию можно и сейчас - в личном кабинете на сайте ПФР, но об услуге знают немногие. К тому же от сервиса пока не приходят уведомления о такой возможности», - говорится в публикации.

В пресс-службе Минтруда изданию пояснили, что нововведения предусмотрены в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн», который должен начать работу к 2022 году. Ведомство курирует его разработку, пишет газета.

Чиновники планируют «осуществлять заблаговременную работу с гражданином с момента достижения им возраста 45 лет» с целью «своевременного предоставления актуальной информации о периодах деятельности, имеющихся в распоряжении ПФР», сообщили изданию в министерстве.

От трудового стажа и заработка, которые Пенсионный фонд России учитывает на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) каждого гражданина, зависит размер его будущей пенсии. Информацию в ПФР подают работодатели, напоминает газета.

Если гражданин найдет ошибку в данных, он может «своевременно оповестить ПФР о выявленных неточностях», отметили в Минтруде. В 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62. То есть у россиян будет 12-17 лет на уточнение данных, а по окончании пенсионной реформы - 15-20 лет, сообщается в статье.

При этом в ведомстве добавили, что возможны ситуации, когда ПФР будет запрашивать у гражданина дополнительные документы и вызывать на личную встречу в отделение фонда. Однако, как уточнили в Минтруде, такие случаи будут «максимально исключаться», пишут «Известия».