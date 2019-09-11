Общество

Величину прожиточного минимума в Псковской области повысят до 9529 рублей с 2020 года

В Псковской области величину прожиточного минимума пенсионера установят на 2020 год в размере 9 529 рублей в месяц на человека. При этом прогнозная численность получателей социальной доплаты к пенсии, чтобы она достигала прожиточного минимума, составит 28 369 человек, а средний размер доплаты до прожиточного минимума - 2189,84 руб. на человека. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона принят сегодня, 12 сентября, в двух чтениях на 35-й сессии Псковской областного Собрания депутатов.

Принятие проекта закона Псковской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2020 год» потребует дополнительных средств из областного бюджета. По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, прогнозная численность получателей социальной доплаты к пенсии составит 28 369 человек, средний размер доплаты до прожиточного минимума составит 2189,84 руб. на человека.

Прогнозная сумма расходов на региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам составит на 2020 год - более 745 млн рублей. Плюс расходы на доставку, которые составят - свыше 3 млн рублей.

В настоящее время Минтрудом России прорабатывается вопрос о переходе с 2020 года на выплату региональной социальной доплаты к пенсии за счет субсидии, что позволит уменьшить уровень софинансирования из бюджета субъекта до 7%. В этом случае Псковской области нужно будет выделить на соцдоплату порядка 52 млн рублей из регионального бюджета.

Ранее законопроект согласовали на заседаниях всех парламентских комитетов.

Добавим, что в этом году парламентские каникулы завершились раньше, чем обычно. Созыв внеочередной сессии как раз связан с требованием федерального законодательства до 15 сентября принять региональный закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера Псковской области.

Более того, внесение этого законопроекта стало одной из причин внесение правок в регламент работы Псковского областного Собрания депутатов: межсессионный период планируется сократить. Депутаты намерены возвращаться с парламентских каникул не 15, а 10 сентября.