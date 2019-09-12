Общество

Не позднее 16 сентября работодателям Псковской области нужно сдать отчетность в ПФР

Не позднее 16 сентября работодателям Псковской области необходимо представить в ПФР ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

В соответствии с законодательством страхователи представляют в Пенсионный фонд России сведения о факте работы своих сотрудников по форме СЗВ-М не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Поскольку 15 сентября в этом году приходится на выходной день, последний день представления СЗВ-М за август 2019 года переносится на ближайший рабочий день - 16 сентября 2019 года.

Если за отчетный месяц численность лиц, на которых работодатель подает СЗВ-М, составила 25 человек и более, то СЗВ-М необходимо сдавать в электронной форме.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в свободном доступе размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. По результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю её социальную значимость и важность.

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы.

Добавим, что в Псковской области Пенсионный фонд ежемесячно принимает отчетность более чем от 11,7 тысяч страхователей.