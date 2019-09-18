Общество

Псковские аграрии представляют регион на международном форуме «Хлеб, ты - мир»

Делегация Псковской области принимает участие в международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир», который начался сегодня, 19 сентября, в Калуге на базе этнографического парка-музея «Этномир».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, Псковскую область на мероприятии представляют руководство регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, Псковского облпотребсоюза, представители Великолукского, Гдовского и Порховского райпо, а также фермеры области.

На выставке экспозиций регионов представлен стенд «Псковский край». Все шатры и палатки стилизованы под традиционные деревенские домики. Участники форума могут познакомиться и продегустировать разнообразную продукцию предприятий потребкооперации, сельских товаропроизводителей и фермеров: овощи и фрукты, домашние сыры, мед, хлебобулочную продукцию и многое другое. На стенде также представлены и ремесла, характерные для нашего региона. В Калугу приехали и представители малочисленного народа сето, которые познакомят участников форума со своими культурой и традициями.

Члены псковской делегации примут активное участие в деловой программе форума. В частности, в пленарных заседаниях, круглых столах и дискуссионных площадках, которые посвящены вопросам развития сельских территорий, законодательного обеспечения потребительской кооперации, внедрения цифровых возможностей кооперативной организации и др. Кроме того, на форуме «Хлеб, ты - мир» пройдут презентации проектов Центросоюза, молодежные и студенческие фестивали.

Особое внимание на форуме уделено российскому хлебопечению. В рамках мероприятия пройдут 71-й Конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC), Открытый Кубок России по хлебопечению и 10-й Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России - 2019».

В форуме «Хлеб, ты - мир», который продлится до 22 сентября, примут участие представители организаций потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса из более 70 субъектов Российской Федерации. На форуме встретятся делегации из 50 стран мира, в том числе представители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мероприятие проводит Центросоюз Российской Федерации и администрация Калужской области при поддержке правительства Российской Федерации. Форум «Хлеб, ты - мир» - масштабная коммуникационная площадка, объединяющая кооперацию, малый и средний бизнес, государственные структуры для формирования социальной и экономической активности граждан, развития сельских территорий и улучшения качества жизни людей.