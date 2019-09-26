Общество

Осужденным Островского района рассказали о возможностях трудоустройства

Для осужденных исправительной колонии № 2 сотрудниками воспитательного отдела и группы социальной защиты осужденных в рамках «Школы подготовки к освобождению» организована встреча с представителем Центра занятости населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Участниками встречи стали осужденные, обучающиеся в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 37, а также содержащиеся в облегченных условиях отбывания наказания и на участке колонии-поселения», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что ведущий инспектор Центра занятости населения (ЦЗН) по Островскому району Сергей Глущенко рассказал осужденным о вакансиях, которые востребованы на рынке труда в настоящее время, а также перечислил документы, необходимые при обращении в ЦЗН. Также осужденные узнали о работе портала « Работа в России».

Закончилось мероприятие квалифицированными ответами специалиста на поставленные вопросы, а также раздачей осужденным брошюр и буклетов, призванных помочь освобождаемым.

«По словам администрации колонии, подобные встречи несут в себе практическую пользу для осужденных, готовящихся к освобождению, ведь владение информацией о возможностях трудоустройства, получении образования и пенсионных начислениях помогает в процессе ресоциализации вне исправительного учреждения и способствует снижению рецидива», - заключили в пресс-службе.