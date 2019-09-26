Общество

Хозяйство «Родина» ввело в эксплуатацию еще один коровник

Торжественное открытие реконструированного скотного двора состоялось в пятницу, 27 сентября, на территории сельхозпредприятия «Родина» Псковского района. В мероприятии участвовал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, это третий по счету скотный двор, введенный в эксплуатацию на территории хозяйства за последнее время. На его реконструкцию было направлено 30 млн рублей. Средства пошли на замену стен, закупку и установку нового стойлового и доильного оборудования.

Коровник рассчитан на 210 коров дойного стада. Модернизация здания позволит увеличить производство молока на 5%, а продуктивность коров на 7,2 тыс килограммов в год. Домашний скот заведут в помещения 1 октября.

Опытно-производственное хозяйство «Родина» занимает 9 место в области по надоям молока на корову и 1 в Псковском районе. На начало сентября надой составляет 4 тыс 867 килограммов в расчете на одно животное. Поголовье крупного рогатого скота составляет 1 тыс 032 головы, в том числе 455 коров. За 8 месяцев текущего года произведено более 2 тыс тонн молока.

На предприятии трудится 70 человек, средняя зарплата составляет 25 тыс рублей.