Общество

Рост доходов пожилых - важнейшая задача государства

1 октября в стране отмечают Международный День пожилого человека. Тема пенсионного обеспечения всегда актуальна, так как затрагивает интересы большой части нашего общества. О пенсионном обеспечении сегодняшних пенсионеров рассказала управляющий отделением ПФР по Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталья Мельникова.

- Наталья Геннадьевна, подавляющая часть клиентов Пенсионного фонда – это люди старшего поколения. Какие услуги предоставляются им сегодня?

- Начну с того, что жителей Псковской области обслуживают 6 межрайонных управлений ПФР, при этом клиентские службы работают во всех 24 муниципальных районах. Здесь наши специалисты консультируют граждан, принимают отчетность от организаций, проводят выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах, оказывают другие государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом РФ. Сегодня мы активно используем цифровые платформы и многофункциональные центры для того, чтобы услуга была доступна человеку в тот момент, как только в ней возникнет потребность. Мы стремимся к тому, чтобы каждый обратившийся остался доволен и условиями приема и качеством обслуживания.

- Все больше услуг Пенсионного фонда становится доступными в электронном виде. Пользуются ли ими пожилые люди?

- Пользуются. У пожилых псковичей есть возможность получать в электронном виде (то есть без визита в клиентскую службу) целый спектр услуг, которые охватывают пенсионное обеспечение и социальные выплаты. Через интернет они могут получить интересующую их информацию, заказать справку, подать заявление или записаться на прием. Все эти услуги востребованы нашими пенсионерами. Например, многих интересует информация о размере пенсии. Работающие пенсионеры, получая пенсию без учёта прошедшей индексации, увидят в Личном кабинете на сайте ПФР проиндексированный размер пенсии, то есть тот размер, который они будут получать после увольнения с работы.

С каждым годом мы принимаем все больше электронных заявлений о назначении пенсии и выборе способа ее доставки. Если 2017 год таких было 70 % от общего количество заявлений на назначение страховой пенсии, в 2018 году - 96%, то в 2019 - почти 98%. Системы ФГИС ФРИ и ЕГИССО также позволяют быстро и комфортно получить услугу без визита в клиентскую службу. С 2018 года наши специалисты назначают пенсии по инвалидности и ЕДВ на основании сведений, полученных из ФГИС ФРИ. Сейчас это 100% от общего количества заявлений на назначение пенсии по инвалидности.

- Рост доходов пожилых – важнейшая задача государства. Как увеличились пенсии и соцвыплаты в 2019 году?

- Мы провели все плановые индексации пенсий и социальных выплат. Помимо этого в 2019 году введен новый порядок индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Он касается неработающих пенсионеров, кому была назначена федеральная социальная доплата, чтобы сумма общего материального обеспечения не была ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе (в 2019 году составляет 8 806 рублей).

Доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала были доведены социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышены на суммы проведенных индексаций. Прибавка в результате индексации была установлена сверх прожиточного минимума пенсионера. В мае более 27 тыс. жителей региона получили новые размеры пенсий с доплатой за предыдущие месяцы.

- В последнее время много говорят о надбавке к пенсии за «сельский стаж».

- В нашей области более 6,6 тыс. неработающих сельских пенсионеров получили 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии. В денежном выражении прибавка составила 1333 рублей. За 8 месяцев этого года на эти цели дополнительно выплачено более 70 млн. Рублей. Добавлю, что в июне Список должностей, дающих право на доплату, был расширен. В него включены не только профессии, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но и те, в функциональные обязанности которых входят работы по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, производственного оборудования, обслуживанию производственных сельхозобъектов.

- С 2019 года повысился пенсионный возраст. Кто тогда может претендовать на пенсию в этом году?

- С 2019 года началось поэтапное увеличение возраста выхода на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению - женщины будут выходить на страховую пенсию по старости в 60 лет, мужчины – в 65. Закон предусматривает постепенный десятилетний переход к новым параметрам – с 2019 по 2028 год. Мужчины и женщины, кому в 2019 году исполняется 55 и 60 лет, выходят на пенсию по старости на полгода позднее (женщины в 55 лет 6 месяцев, мужчины в 60 лет 6 месяцев). То есть с июля 2019 года страховая пенсия по старости назначается женщинам, которые родились в январе 1964 года и позже, и мужчинам, рожденным в январе 1959 года и позже. Учреждения ПФР области начали назначение страховых пенсий по старости гражданам, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста с учетом нового законодательства. Всего с июля 2019 года на пенсию по новым правилам вышло 1889 жителей региона.

- В связи с повышением пенсионного возраста появилась новая категория граждан, которые имеют право на различные льготы.

- Да, речь идет о предпенсионерах. На нас возложена функция по подтверждению статуса предпенсионера. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления мер социальной поддержки. К примеру, центры занятости предоставляют предпенсионерам пособие по безработице, занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. Работодатель предоставляет работнику-предпенсионеру 2 рабочих дня с сохранением заработной платы на прохождение диспансеризаци. Налоговые органы предоставляют льготы по уплате имущественного и земельного налогов.

- Сегодня в области реализуются разные проекты, ориентированные на продление активного долголетия. Пенсионный фонд включен в эту работу?

- Да, конечно. И здесь, прежде всего, нужно отметить тесное сотрудничество с региональным отделением Союза пенсионеров. Так, в рамках реализации социального проекта «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию 80+» мы были задействованы в проведении лекций, семинаров направленных на повышение финансовой и юридической грамотности пожилых. На наших площадках проходят занятия по компьютерной грамотности. В рамках мероприятий к Международному Дню пожилых людей во всех районах области прошли круглые столы, встречи с пенсионерами и инвалидами для обсуждения и решения проблем пожилых граждан.

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