Общество

Быстро, надежно, перспективно - «Ростелеком» рассказал о модернизации оборудования

Для компании «Ростелеком» уже стало доброй традицией проводить пресс-туры, на которых журналисты могут своими глазами увидеть, с чего начинается линия или из каких сложных технологических решений состоят современные услуги связи, многие из которых давно кажется повседневной обыденностью.

На этот раз оператор решил показать, какое оборудование он использует для организации оптических каналов, которые пролегли по всей стране многокилометровыми магистралями (2,6 млн км или 12 оборотов вокруг экватора, из них более 60 тысяч км на Северо-Западе). Для этого «Ростелеком» пригласил журналистов посетить московское предприятие T8, производителя телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM и CWDM) для оптических сетей связи в России и странах СНГ.

Гонка или прогресс?

Эксперты все чаще высказывают мнение, что довольно скоро мы вступим в новую телекоммуникационную эпоху, будем в несколько раз больше потреблять контента и со смехом вспоминать времена jpg, mp4 и mp3, то есть форматов сжатия мультимедия-данных с заметными потерями. И пока скептики заявляют, что скорости свыше тех, что уже предлагаются на рынке, потребителям попросту не нужны, оптимисты уверенно смотрят вперед и непрозрачно намекают, что когда-то и про технологию LTE/4G говорили, что она едва ли будет востребованной. Посмотрите сами - сейчас многие абоненты недовольно морщат нос, если вместо заветного 4G видят на экране мобильных устройств значок H+. Потому что к хорошему привыкаешь быстро. Особенно, если мы говорим о техническом прогрессе.

Еще пару лет назад в интернет-трафике лидировал обычный серфинг, сегодня же его весомую часть составляет уже видео-контент, весьма требовательный и к скорости, и к уверенности приема. Поэтому и аппетиты абонентов растут. Если скорости и объема трафика увеличатся еще на порядок, можно не сомневаться, и предложение тут же найдется, и спрос обязательно последует следом. Как знать, может быть, пройдет буквально пара лет, и мы уже не согласимся мириться с разрешением ниже 4К, хотя еще недавно не все понимали, чем так хорош «этот ваш» FullHD.

Разумеется, при этом на коне окажутся те компании, которые постоянно вкладываются в модернизацию систем связи. Как, например, это делает «Ростелеком», который в октябре завершает уже второй этап масштабной модернизации выделенных высокоскоростных систем связи. При этом проект реализуется с применением не просто новейших, но еще и отечественных разработок. Как говорится, вдвойне за Державу приятно.

Приятно и то, что трафик в нашей стране постоянно растет, но его стоимость при этом снижается. Трафик дешевеет очень быстро и это прекрасный базис для расцвета цифровой экономики. За семь лет стоимость трафика упала в шестьдесят раз! Это связано и с государственной политикой, и высокой конкуренцией на рынке.

Кстати, эксперты не устают напоминать, что в России интернет-связь – одна из самых качественных и дешевых. Дешевле разве что в Китае. Средний чек на абонента у нас по стране - около 400 рублей или 6 долларов, а в мире – 11 долларов. Кроме того, в нашей стране реализуется масштабный проект по доведению связи, в том числе интернет-связи(!) до удаленных населенных пунктов. Многие страны такому могут только позавидовать! Спасибо нашим властям и операторам за это.

Неудивительно, что интернет для россиян уже давно стал таким же «мастхэвом», как водоснабжение или электроэнергия. Во всяком случае, как когда-то телевизор в каждом доме.

Почему нужно ориентироваться на отечественное?

Скорость и доступность – это очень хорошо, но трафик должен быть еще и надежным. Для многих компаний, да и для частных пользователей тоже вопрос безопасности систем связи сегодня выходит на первый план. Впрочем, одно дело, когда речь идет о безопасности на уровне персонального мобильного устройства, другое, когда речь идет об отказе целой электростанции, к примеру. И в этом смысле политика импортозамещения телекоммуникационного оборудования в системах связи обретает особый контекст и посыл.

Сегодня в России представлено три типа отечественного телекоммуникационного оборудования в сетях связи: импортное - 78%, локализованное - 15%, отечественное - 7%. При этом эксперты отмечают, что за последние 25 лет ни один из проектов по локализации импортного оборудования на территории России не увенчался успехом. Потому что пока локализовали, оборудование драматично устаревало. Или разговоре о передаче каких-то ноу-хау, лицензий, разработок просто постепенно сходили на нет. Вот почему логичнее осваивать производство самостоятельно. И в компании Т8 доказали, что можно и нужно не только осваивать, но и выбиваться в лидеры.

Все оборудование Т8 разрабатывается и производится в России. Головной офис компании расположен в Москве. В компании работает около 400 человек, в том числе четыре доктора и двадцать два кандидата наук. Выпускаемое оборудование имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) выдаваемый Минпромторгом РФ, а получить такой статус не так-то легко!

Значительную часть прибыли здесь инвестируют в научные разработки и исследования, благодаря чему выпускаемое оборудование соответствует высоким мировым стандартом. К тому же Т8 располагает собственным научно-исследовательским центром и является резидентом инновационного центра «Сколково». Специалисты компании ежегодно публикуют десятки научных статей в зарубежных и российских журналах, получают патенты на новые научные разработки. А еще здесь поставили несколько мировых рекордов по передаче данных. К примеру, первыми в стране в 2012 году создали стомегабитную систему, а относительно недавно обеспечили рекордную передачу в 200 Гбит/с по одной длине волны на 520 км.

Среди ключевых проектов - Олимпиада 2014 года, Чемпионат мира, Кубок конфедерации. «Подхватывали, когда импортное оборудование выходило из строя», - улыбаются технологи компании. Среди заказчиков - операторы связи, государственные структуры, центры обработки данных, промышленные и финансовые предприятия. Но самые интересные и серьезные задачи T8 решает со своим давним партнером – «Ростелекомом». Около 15 лет длится их сотрудничество, и за это время удалось существенно модернизировать сеть оператора, улучшив характеристики каждого оптического канала.

За счет применения в DWDM-системах компании Т8 современной когерентной технологии детектирования (специального алгоритма восстановления оптического сигнала на принимающей стороне) стал возможен отказ от большого количества дополнительных пассивных элементов сети - компенсаторов дисперсии. Таким образом, уменьшилось количество точек переприема сигнала, что не только упростило архитектуру сети, но еще и улучшило ее характеристики.

«Мы разрабатываем и производим платформу «Волга», предназначенную для работы на узлах связи крупных операторов. Рядовой пользователь может и не знать, что его трафик идет через российское телекоммуникационное оборудование. Наша «Волга» уже давно зарекомендовала себя на рынке, а объем поставок нашего оборудования говорит, что выпускаемое нами оборудование конкурентоспособно и не уступает зарубежным образцам. Мы постоянно расширяем нашу ассортиментную линейку, уже запущена в производство модификация этой платформы для дата-центров. В современном мире телекоммуникации - ключевой элемент информационной безопасности страны. Мы признательны «Ростелекому» за поддержку принципов программы импортозамещения и надеемся на расширение сотрудничества», - поделился заместитель генерального директора ООО «Т8» Марченко Константин.

Добавим, что предприятие Т8 ведет свою историю с 2005 года. Наступил момент, когда отечественная промышленность и прикладная наука стали наконец-то вставать на ноги, и неожиданно ее наработки оказались востребованы не только на внутреннем рынке, но и за границей.

Впрочем, основной барьер для развития компании – все еще стойкое предубеждение. Зачастую крупные покупатели на рынке думают так: «Если куплю импортное оборудование, и оно не будет работать, мне никто ничего не скажет, а если такое произойдет с отечественным оборудованием, меня уволят». И это примеры из реальной практики. Были даже ситуации серьезных разборок на предприятиях, когда выяснялось, что там на сеть поставили отечественное оборудование.

Между тем, Константин Марченко уверен, что в Т8 производят телекоммуникационное оборудование, которое можно смело назвать одним из лучших в стране. «Мы конкурентоспособны и входим в десятку мировых лидеров», - подчеркивает он.

Генеральный директор ООО «Т8» Владимир Трещиков в свою очередь рассказал, что платформа «Волга» для оптических сетей связи – это единственная DWDM-система российского производства, имеющая в своей линейке высокоскоростные блоки 100 и 400 Гбит/с. «Волга» прошла государственную экспертизу и внесена в реестр инновационной продукции, рекомендованной к закупкам в рамках 94-ФЗ и 223-ФЗ, и может быть основой для построения магистральных и зоновых сетей передачи данных для органов государственной власти.

Модернизация с открытым финалом

Зачем нужно такое оборудование объяснил технический директор «Ростелеком Северо-Запад» Алексей Никитин. По его словам, жизнеспособность луча света в пассивном оптическом волокне очень короткая - всего 60 километров. Пройдя это расстояние, свет рассеется, и восстановить сигнал уже будет невозможно. На небольших участках сети, например, в городе, от АТС до абонента, полностью пассивная сеть отлично справится со своей задачей. На более длинных магистральных линиях между регионами, где протяженность участка сети достигает тысяч километров, необходимо дополнительное оборудование, которое будет восстанавливать сигнал и направлять дальше.

«Это может быть пассивное оборудование, но его требуется очень много, что затратно и неудобно в дальнейшей эксплуатации. Поэтому «Ростелеком» в СЗФО использует на длинных отрезках активное оборудование, которое не позволяет свету рассеиваться слишком быстро и передает сигналы на гораздо большее расстояние», - добавил он.

Алексей Никитин сообщил, что «Ростелеком» проводит модернизацию сети ежегодно. Она может быть точечной - модернизация одного направления на местной сети, или более масштабной - когда обновляется сразу несколько направлений на магистральной сети.

В Псковской области компания на протяжении долгих лет оперативно взаимодействует в вопросах реализации различных телекоммуникационных проектов. На территории региона за последние годы были реализованы такие проекты, как видеонаблюдение на выборах, обеспечение бесперебойной видеотрансляции ЕГЭ, запуск региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения области, реализация программы по устранению цифрового неравенства.

Построены, и успешно эксплуатируются корпоративные сети многих компаний: Прокуратура Псковской области, Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ООО «Псковнефтепродукт», Псковская таможня, Управления Пенсионного Фонда, Управления Федеральной Налоговой Службы, ПАО «Сбербанк России», ВГТРК, Управление министерства внутренних дел и т.д.

«Ростелеком» успешно завершил в конце 2017 года строительство волоконно-оптической инфраструктуры в Пушкинском Заповеднике (ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»), реализовал проект по строительству оптических линий до лечебно-профилактических учреждений (В Псковской области к услугам интернета подключено 43 лечебно-профилактических учреждения (ЛПУ), в рамках проекта в регионе было построено более 30 км. волоконно-оптического кабеля).

К концу 2018 года «Ростелеком» запустил в эксплуатацию 83 точек доступа в Интернет на территории Псковской области в рамках реализации программы по устранению цифрового неравенства. В планах закончить работы по Псковской области в 2019 году (осталось 17 точек.)

В 2019 года «Ростелеком» обеспечил возможность подключения телекоммуникационных услуг по оптическим сетям более 157 тысяч семей Псковской области. В настоящее время современные услуги связи доступны жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Порхова, Пушкинских гор, Новосокольников, Плюсса и Соснового Бора (Себежский район).

Таким образом, жителям Псковской области, чьи дома вошли в адресную программу, уже доступны телекоммуникационные услуги качественно нового уровня по технологии PON: доступ в Интернет на скорости до 300 Мбит/с, «Интерактивное телевидение» (IP TV) с возможностью просмотра свыше 200 каналов в цифровом и HD-качестве, а также цифровая телефония с набором бесплатных сервисов и возможностью сохранения номера при переезде.

«Ростелеком» продолжает развивать свою телекоммуникационную инфраструктуру и инвестировать в строительство линий связи не только в многоэтажном секторе, но и в сельских населенных пунктах Псковской области. В 2018 году компания построила линии связи в более 40 населенных пунктах малоэтажной застройки Псковской области, в том числе в сельских населенных пунктах и в дачных товариществах.

На текущий момент воспользоваться современными услугами связи от компании «Ростелеком» могут жители более 185 тысяч домохозяйств по всей Псковской области.

В 2018 году «Ростелеком» инвестировал в Псковскую область свыше 75,5 млн рублей. В 2019-м компания намерена вложить в регион еще около 47 млн рублей.

С нетерпением ждем от оператора новостей о внедрении в нашем регионе в ближайшем будущем уникальных технологических решений от Т8. Как знать, может быть именно псковичи первыми станут смеяться над эпохой jpg, mp4 и mp3…

Александр Серединин