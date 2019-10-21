Общество

Псковичей приглашают принять участвие во Всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы

Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт приглашает жителей Псковской области принять участие во Всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы Art.start, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе админитрации Псковской области.

Фестиваль Art.start — важный и значимый проект, способный привнести новые оригинальные идеи в решение социальных проблем, позволяющий представителям молодого поколения открыто выразить свои предложения и реализовать самые смелые проекты посредством рекламы.

Для участия приглашаются лица в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурсантам необходимо представить проекты социальной направленности на тему: «Альтернативное решение социальных проблем: Лучшее в тебе».

Прием заявок осуществляется до 10 ноября на сайте фестиваля.

Кроме того, фестиваль является площадкой для молодежной творческой мастерской коммуникационных индустрий, так как в рамках его проведения для конкурсантов организуются мастер-классы и лекции от ведущих специалистов по рекламе.

С подробными условиями участия в фестивале социальной рекламы можно ознакомиться на сайте.