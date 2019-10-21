Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
«Бригадный Подряд» в Пскове
не думай о Yota
Архитектор провалов
Где переобуть машину?
Золотая осень где отдохнуть?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Кто такие шабашники?
и снова #Пушкинбал
Аварий не будет!
Штраф за оскорбление коллектора
Сапоги на первые морозы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Школа принимающих родителей
Не в коня корм?
 
 
 
ещё Общество 21.10.2019 14:180 Школа принимающих родителей - обучение (не) для галочки 22.10.2019 22:010 Псковичей приглашают принять участвие во Всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы 22.10.2019 21:000 Областные власти обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры и экономики с Генконсулом Франции в Санкт-Петербурге 22.10.2019 20:301 В Пскове составят карту благотворительных организаций, НКО и социально-ориентированного бизнеса  22.10.2019 20:240 Михаил Ведерников пообещал и дальше поддерживать социально ориентированные НКО 22.10.2019 20:192 Стартует прием заявок для желающих войти в состав Общественной палаты Пскова
 
 
 
Самое популярное 20.10.2019 22:195 Супермаркет «Перекресток» появится в «Акваполисе» 20.10.2019 20:203 Интерактив: Хулиганство на улице Инженерной в Пскове 21.10.2019 10:280 Стали известны подробности субботнего ДТП на Советском мосту 19.10.2019 18:530 Пожилую пациентку на 6 часов забыли в томографе 19.10.2019 09:480 Очередное ДТП произошло на Советском мосту в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичей приглашают принять участвие во Всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы

22.10.2019 22:01|ПсковКомментариев: 0

Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт приглашает жителей Псковской области принять участие во Всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы Art.start, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе админитрации Псковской области. 

Фестиваль Art.start — важный и значимый проект, способный привнести новые оригинальные идеи в решение социальных проблем, позволяющий представителям молодого поколения открыто выразить свои предложения и реализовать самые смелые проекты посредством рекламы.

Для участия приглашаются лица в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурсантам необходимо представить проекты социальной направленности на тему: «Альтернативное решение социальных проблем: Лучшее в тебе».

Прием заявок осуществляется до 10 ноября на сайте фестиваля.

Кроме того, фестиваль является площадкой для молодежной творческой мастерской коммуникационных индустрий, так как в рамках его проведения для конкурсантов организуются мастер-классы и лекции от ведущих специалистов по рекламе.

С подробными условиями участия в фестивале социальной рекламы можно ознакомиться на сайте.

Теги: #фестиваль #социальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 96 человек
22.10.2019, 22:410 В Псковской области планируют переоборудовать 348 лифтов, приходящих в негодность 22.10.2019, 22:400 В Пскове на предремонтное обследование Ольинского моста потратят 1,5 млн рублей 22.10.2019, 22:200 Стали известны основные причины недовольства жителей проведением капремонта в Псковской области 22.10.2019, 22:010 Псковичей приглашают принять участвие во Всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы
22.10.2019, 21:440 Эксперт назвал положительные и отрицательные стороны перехода от Фонда капремонта Псковской области на спецсчет 22.10.2019, 21:200 Владелец товарного знака «Свинка Пеппа» взыскал с корпорации «Гринн» $20 тысяч 22.10.2019, 21:102 Эксперт ПсковГУ рассказал, как стать успешным фермером 22.10.2019, 21:000 Областные власти обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры и экономики с Генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
22.10.2019, 20:540 ВТБ запустил вклад «Инвестиционный» 22.10.2019, 20:411 В Фонде капремонта Псковской области сообщили о своих основных текущих задачах 22.10.2019, 20:301 В Пскове составят карту благотворительных организаций, НКО и социально-ориентированного бизнеса  22.10.2019, 20:240 Михаил Ведерников пообещал и дальше поддерживать социально ориентированные НКО
22.10.2019, 20:192 Стартует прием заявок для желающих войти в состав Общественной палаты Пскова 22.10.2019, 20:070 Первенство области по кудо пройдет в Пскове в субботу 22.10.2019, 19:500 Кинолог дал советы, чем лучше кормить собак 22.10.2019, 19:345 В Фонде капремонта Псковской области озвучили возможную стоимость тарифов после их роста
22.10.2019, 19:240 Встреча по профилактике мошенничества прошла Великих Луках 22.10.2019, 19:121 Госземинспекторы псковского Росреестра выявили почти 800 нарушений земельного законодательства 22.10.2019, 18:561 Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране 22.10.2019, 18:310 ПсковГУ включается в реализацию проекта трансграничного сотрудничества «Рижская инициатива»
22.10.2019, 18:270 Госдума приняла закон об sms-извещениях от судебных приставов 22.10.2019, 18:255 Фонд капремонта Псковской области: От подрядчиков, которые пришли зарабатывать, будем избавлять 22.10.2019, 18:201 Жители Пскова массово скупают билеты в космос для своих детей 22.10.2019, 18:060 Жители дома-памятника обратились за помощью к председателю Собрания депутатов
22.10.2019, 17:5925 Госдолг Псковской области увеличился за месяц на 200 млн рублей 22.10.2019, 17:580 Облачную погоду без осадков прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 22.10.2019, 17:560 Факт незаконной охоты на косулю выявлен в Пыталовском районе 22.10.2019, 17:520 Вторая встреча Ганзейского клуба прошла в Молодежном центре
22.10.2019, 17:341 WhatsApp внедрил новую функцию 22.10.2019, 17:255 Кому положена региональная доплата к пенсии?  22.10.2019, 17:131 Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher» пройдет в ТРК «Акваполис» 22.10.2019, 17:1013 Жители Псковской области задолжали Фонду капремонта полмиллиарда рублей
22.10.2019, 17:010 Молодежный маршрут «Жемчужное ожерелье Святой Руси» презентуют в Пскове 22.10.2019, 17:010 Себежский суд приговорил пять индийцев и россиянина к лишению свободы за незаконное пересечение границы 22.10.2019, 16:540 Великолучанку, ушедшую из дома в августе, ищет уголовный розыск 22.10.2019, 16:481 Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России
22.10.2019, 16:390 Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие» 22.10.2019, 16:370 Псковских благотворителей отметили благодарностью за фестиваль «Добрый Псков» 22.10.2019, 16:285 Интерактив: Вековая лужа, обшарпанный фасад... 22.10.2019, 16:202 Матвиенко предложила довести до 90% долю целевиков в медвузах
22.10.2019, 16:122 Автобусная остановка в Изборске будет в любом случае - глава Печорского района 22.10.2019, 16:040 Виктор Иващенко о реализации программы капремонта: Среди всех регионов Псковская область - в середине 22.10.2019, 15:530 Псковская городская поликлиника продолжает вакцинацию населения 22.10.2019, 15:421 Москва и псковичи
22.10.2019, 15:337 Более 70% читателей ПЛН считают, что никто из депутатов гордумы не достоин стать главой Пскова 22.10.2019, 15:200 Псковичи приняли участие в Международном чемпионате по брейкингу «ROBC 2019» 22.10.2019, 15:115 Центральная городская библиотека приглашает на поэтический вечер Николая Рассадина 22.10.2019, 15:011 Свыше 500 литров топлива для личного пользования пытался вывезти гражданин из России
22.10.2019, 14:564 Программа капремонта в Псковской области за 2019 год пока выполнена лишь на 18% 22.10.2019, 14:541 Компания «Газпром газораспределение Псков» готова к работе в осенне-зимний период 22.10.2019, 14:450 Яркие экскурсии для школьников по Пскову, Изборску и Печорам на комфортабельном автобусе организует экскурсионный центр «Троицкий» 22.10.2019, 14:4412 Увеличение времени продажи алкоголя - за или против?
22.10.2019, 14:380 Фильм, который снимали в «Михайловском», представят на фестивале Arctic open 22.10.2019, 14:360 ВТБ открыл счета эскроу на 20 млрд рублей 22.10.2019, 14:201 Консул Франции в Санкт-Петербурге откроет Неделю французского кино в Пскове 22.10.2019, 14:160 «Эхономика» с Виктором Иващенко. ВИДЕО
22.10.2019, 14:090 Участницы «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» приняли участие в спортивной фотосессии 22.10.2019, 14:040 В Пскове состоялся второй этап Военно-прикладной спартакиады 22.10.2019, 13:560 «День открытых дверей» пройдет в октябре во всех налоговых инспекциях Псковской области 22.10.2019, 13:440 Юных псковичей приглашают в «Детскую литературную филармонию»
22.10.2019, 13:353 Великолучанка Зоя Казакова выдвинута на конкурс «ПрофПрактики» 22.10.2019, 13:260 Инициативу Виктора Остренко о поддержке региональных туроператоров рассмотрит областное Собрание 22.10.2019, 13:220 В Госдуме поддержали законопроект о праве регионов создавать вытрезвители 22.10.2019, 13:150 О незаконных рубках леса можно сообщить в диспетчерскую службу комитета по природресурсам и экологии
22.10.2019, 13:120 Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года 22.10.2019, 13:092 Псковичи почтили память археолога, который откопал Довмонтов город 22.10.2019, 13:040 «Кубок Пскова» отправился в Великий Новгород 22.10.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Виктором Иващенко
22.10.2019, 12:574 Золу предложили отнести к твердым коммунальным отходам 22.10.2019, 12:520 Псковские бизнес-клиенты Tele2 чаще путешествуют в Санкт-Петербург 22.10.2019, 12:500 В 2021 году 10 малообеспеченных регионов, в том числе Псковская область, опять получат льготную поддержку из федерального бюджета 22.10.2019, 12:350 Елена Полонская провела прием граждан по личным вопросам
22.10.2019, 12:303 Ресторан Munhell приглашает гостей на свой день рождения 22.10.2019, 12:230 Необычный спектакль-путешествие «Тысячелистник» пройдет в галерее «ЦЕХ» в дни школьных каникул 22.10.2019, 12:160 Как получить налоговый вычет на лекарства, рассказала руководитель УФНС России по Псковской области 22.10.2019, 12:080 ВЦИОМ: 38% россиян принимали витамины в течение последнего года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.