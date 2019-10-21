Общество

Губернатор поручил новому руководителю вывести областной МФЦ на новый уровень

Губернатор региона Михаил Ведерников в среду, 23 октября, провел рабочую встречу с Екатериной Ершовой, которая на днях была назначена директором Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Хозяйство вам досталось сложное — последнее время поступало много жалоб на работу регионального МФЦ. Именно поэтому мы приняли ряд кадровых и организационных мер по улучшению качества ее работы. Ваша служба для населения очень важна, и она должна работать четко и слажено. Надо обязательно расширять перечень предоставляемых услуг», — сказал Михаил Ведерников.

Екатерина Ершова поблагодарила главу региона за оказанное доверие и проинформировала, что в настоящее время уже прорабатывается целый ряд вопросов по совершенствованию деятельности МФЦ. Речь идет о сокращении времени ожидания, увеличении скорости оказания услуг, внедрении системы оплаты госпошлин на площадке МФЦ, организации выездного обслуживания и ряд других вопросов. «Есть хорошие идеи, которые могут дать результат в кратчайшие сроки», — заметила она.

Губернатор поручил новому руководителю разработать и представить план развития МФЦ, который позволит повысить эффективность службы и улучшить доступность предоставляемых населению услуг, и поставил задачу вывести работу службы на новый уровень.