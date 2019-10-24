Общество

Минюст предлагает повысить штрафы для черных коллекторов

Санкции за нарушающую законы деятельность кредиторов или лиц, их представляющих, при взыскании долгов с граждан предложено усилить. Соответствующий законопроект готовит Минюст, следует из уведомления на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Законопроектом предлагается поднять штрафы за незаконные действия по возврату просроченной задолженности до уровня санкций, положенных для коллекторов, включенных в соответствующий государственный реестр. Таким образом, за указанное нарушение придется заплатить должностным лицам от 20 до 200 тысяч рублей, юрлицам - от 50 до 500 тысяч рублей.

В действующей редакции гражданам положен штраф 5-50 тысяч рублей; для должностных лиц - 10-100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 200 тысяч.

Кроме того, в число субъектов административного правонарушения хотят включить кредитные организации.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности и создаст условия, при которых будет достигаться цель административного наказания - предупреждение совершения новых правонарушений», - говорится в описании к проекту.

Предлагаемая мера также поможет снизить нагрузку на судебные органы, считают разработчики.