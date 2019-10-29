Общество

Александр Котов об уходе с поста секретаря реготделения «Единой России», наказах избирателей и терпении

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 30 октября. Гость студии - Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудил с ним деятельность регионального парламента, старт нового политического сезона и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, впереди 36-я сессия областного Собрания, огромная повестка в этот раз — только в основной 37 вопросов. Сегодня мы постараемся некоторые из них обсудить, а начать я хотел бы с события, которое связано с вашей партийной деятельностью. Все знают, что в нашей партии парламентского большинства буквально неделю назад произошла смена руководителя, вы оставили пост секретаря, который занимали 8 лет, и сейчас выдвинута кандидатура исполняющего полномочия секретаря регионального отделения, депутата Госдумы Александра Николаевича Козловского. С чем связана эта ротация, как вы видите свою дальнейшую работу в партии? Намерены ли вы сосредоточиться только на работе в законодательном Собрании?

Александр Котов: Я уже комментировал это событие, это плановая замена. Напомню, что еще два года назад в партии «Единая Россия» была объявлена ротация. Мы говорили о необходимости проводить обновление, и даже в уставе партии заложено, что руководящие органы ежегодно обновляются, и это происходит как раз на ежегодных партийных конференциях, которые мы обычно проводим осенью в преддверие Съезда. Плановая региональная конференция у нас 6 ноября, и на ней будет рассмотрен вопрос о сложении моих полномочий и о выборах нового секретаря. Сейчас на основании моего заявления о сложении полномочий исполнение полномочий секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» делегированы Козловскому Александру Николаевичу. Я уже сказал, что это плановая замена в связи с тем, что я возглавляю отделение достаточно долгое время, 8 лет я уже на этом посту. Считаю, что перемены всегда к лучшему. Нужен новый взгляд на ситуацию, и я уверен, что новый руководитель принесет какие-то свои новые идеи. У Александра Николаевича есть потенциал, большой опыт работы, он являлся депутатом областного Собрания, сейчас он депутат Госдумы, активно работал в региональном отделении партии и в федеральных партийных органах. У него есть все для того, чтобы и дальше развивать региональное отделение «Единой России», тем более, что впереди у нас серьезные задачи. Плюс надо учитывать еще и результаты прошедшей избирательной кампании — не очень удачные. Не учитывать этого нельзя, надо анализировать причины, по которым нам не удалось на сто процентов достичь поставленных целей, делать выводы и предлагать изменения в нашей работе.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, читал нашего коллегу Александра Савенко, его политический комментарий на вашу отставку, и там он, не сочтите за комплимент, пишет, что вы для политической элиты - один из последних патриархов. Вас знают районы, депутаты, вы человек авторитетный. А «Единая Россия» - партия неоднородная, в нее приходят люди разных взглядов, она представляет консервативное большинство. Для многих вы - символ. Не опасаются ли в партии, что ваш уход с этого поста приведет к ослаблению связи партии с людьми на местах?

Александр Котов: Любые перемены несут в себе как позитивные, так и негативные последствия. Это надо осмыслить и постараться избежать негативных перемен. Но Козловский Александр Николаевич тоже местный, тоже псковский, так же здесь родился и вырос, достиг успеха, который у него есть. Повторюсь: он избирался и в областное Собрание, и в Госдуму, получив поддержку избирателей, и в этом плане его вполне можно сопоставить и с моей личностью. Кстати, спасибо за высокую оценку моей партийной работы со стороны журналистов, для меня это особенно ценно.

Максим Костиков: Я просто к тому: вы собираетесь играть в партии какую-то роль в дальнейшем?

Александр Котов: Готов выполнять любую работу, которую мне поручат в региональном отделении. Я не собираюсь с себя складывать общественную партийную нагрузку и готов выполнять то, что члены регионального политсовета посчитают возможным поручить мне. Буду продолжать работу, по мере сил и возможностей помогать новому секретарю регионального отделения. Думаю, в этом смысле мы как раз общими усилиями возможные негативные последствия преодолеем.

Максим Костиков: Представители оппозиции неоднократно упрекали вас в том, что за счет того, что вы секретарь регионального отделения «Единой России», в региональном парламенте обеспечивается доминанта этой партии, и вы как спикер используете свои полномочия, чтоб продавливать позицию «Единой России» и администрации области. Скажите, сложение функций секретаря как-то отразится на вашей дальнейшей работе в качестве спикера областного Собрания? Сможет оппозиция в этом плане расслабиться или вы будете все так же отстаивать партийную позицию?

Александр Котов: Ведь совсем невозможно отойти от партийной принадлежности. Положа руку на сердце, должен признать, что я все равно буду поддерживать инициативы, которые будут приняты парламентским большинством - фракцией «Единая Россия». Это никак не должно накладывать отпечаток на работу председателя Псковского областного Собрания. Коллеги доверили мне организационную работу, доверили возглавлять этот коллегиальный орган, и я должен равноценно относится ко всем депутатам, независимо от их партийной принадлежности. До этих пор у меня это получалось, по крайней мере замечаний на этот счет ни от кого не слышал. Старался всегда четко выдерживать правила, предоставлять слово каждому депутату и одинаково ко всем относиться. С уходом с руководящего поста в региональном отделении «Единой России» у меня больше времени появится именно на работу в законодательном органе. Ведь я же еще и депутат по одномандатному округу, и нужно время, чтобы поехать на округ и встретиться с избирателями. Из-за большой нагрузки у меня это не очень часто получалось, а теперь я смогу бывать на округе чаще.

Максим Костиков: Насколько я знаю, вчера вы были на своем округе.

Александр Котов: Да, вчера я там был, проводил прием граждан. Не очень веселые впечатления у меня от этой поездки. Потом как-нибудь поделюсь.

Максим Костиков: Кстати, буквально сегодня на одном из комитетов областного Собрания обсуждали тему наказов избирателей. Все чаще люди сталкиваются с тем, что механизм наказов не работает, не работает механизм обращений в администрацию. Там отвечают на все хотелки, что средств нет. И уже вырабатывается, скажем так, определенный алгоритм. Есть администрация, есть депутаты, а есть народ. И на все эти обращения, наказы и человеческие проблемы автоматически дается однотипный ответ. Насколько сегодня работает механизм депутатских наказов, механизм взаимодействия «гражданин-депутат-администрация»?

Александр Котов: Он же может работать не только с помощью такого инструмента как наказы избирателей. Есть и другие. Депутат может обратиться с просьбой внести изменения в государственные программы, реализуемые в Псковской области. Но в отношении наказов тут соглашусь.

Максим Костиков: Ну, если денег нет, пиши наказы — не пиши...

Александр Котов: Совершенно верно. У нас на протяжении уже целого ряда лет - сколько работает закон «О наказах избирателей Псковской области» - происходит ситуация, когда администрация области по сути принимает все наказы с расплывчатой формулировкой «рассмотреть в течение такого-то срока и, в случае появления источников финансирования, решить вопрос». Вроде и отказов нет, но и решения вопросов. В итоге наказы накапливаются, и приличная очередь. И мы не знаем, когда тот или иной наказ будет исполнен. Сегодня с Борисом Геннадьевичем Полозовым мы обсуждали этот вопрос, и бюджетный комитет предлагает пока не принимать никаких других наказов, пока не будут реализованы те, что есть. Это будет правильно и справедливо. А в отношении администрации я говорил, что надо научиться четко распределять приоритеты и оценивать наши возможности. Если, по мнению администрации области, тот или иной наказ не в приоритете, надо так и сказать, что «мы не можем принять этот наказ, уважаемые депутаты, потому что есть более приоритетные». А пока все обтекаемо, трудно говорить об эффективности исполнения наказов избирателей.

Звонок радиослушателя: Уважаемый Александр Алексеевич. Завтра на сессии вы примете решение о повышении тарифов на капремонт. Вместо того, чтобы заставить взыскивать 500 млн рублей, которые должны за капремонт должники, вы хотите, чтобы мы платили и за себя, и за того парня. Вот мы — дети войны, денег нет. Скажите, вы хоть что-то для народа сделали? А то все «одобрям, одобрям»...

Александр Котов: Я попозже скажу, что мы для народа сделали, но сначала про взносы за капремонт. Действительно, администрация региона внесла проект постановления. Минимальные взносы действительно увеличатся, но незначительно, в пределах текущего размера инфляции — на 3,9%. При этом в абсолютном выражении минимальные взносы будут составлять 7 с небольшим рублей на 1 кв м в домах, где нет лифтов, и 8 рублей с небольшим - где есть. По расчетам, для того, чтобы выполнить программу капремонта в срок, нам нужно, чтобы минимальный взнос за капремонт составлял более 40 рублей. Поэтому давайте сопоставим наши желания и возможности, которые есть у граждан. Мы это хорошо понимаем, поэтому сегодня минимальный взнос не соответствует экономически обоснованному или расчетному.

Теперь по поводу того что мы ничего не делаем. Завтра будем рассматривать закон об изменениях в закон о социальной помощи, и тем пенсионерам, которых пенсия меньше прожиточного минимума, будет осуществляться доплата из бюджета. Средний размер доплаты таким пенсионерам будет превышать 2 тыс рублей в месяц. Это, на мой взгляд, достаточно серьезная поддержка.

Максим Костиков: А сколько это в цифрах?

Александр Котов: Чтобы такое общее впечатление сложилось, скажу, что у нас таких пенсионеров более 29 тысяч, и в год на эти цели потребуется 708 млн рублей. Цифра, близкая к миллиарду. Слава богу, мы сможем воспользоваться и поддержкой федерального бюджета - 97% будут финансироваться из федерального бюджета и 3% - из областного. Вот пример того, что даже в непростых условиях мы идем на то, чтобы оказывать поддержку тем, кто находится в затруднительной ситуации.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, мы уже плавно перешли к 36-й сессии областного Собрания. В повестке 37 вопросов. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее значимы для жителей региона, что стоит обсудить отдельно?

Александр Котов: Могу назвать несколько законопроектов, имеющих существенное значение для жителей и развития экономики региона. Мы выходим с законодательной инициативой с постановлением о поддержке изменений в федеральный закон «Об образовании». Помните историю, когда наши учителя просили избавить их от лишней отчетности, поскольку большую часть времени им приходилось заниматься не обучением учеников, а составлением отчетов? И это было доведено уже до неприличного, на мой взгляд, состояния. Такие поправки подготовлены, надеюсь, завтра на сессии мои коллеги единогласно это примут, и нагрузка на учителей будет существенно снижена. Этого вопроса мы касались и на большом педсовете перед началом учебного года.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, вот я из Пскова, хочу вернуться к тарифам за капремонт и не только. У вас есть статистика, сколько неплательщиков по капремонту и вообще за все коммунальные услуги? И какие меры вы собираетесь принимать, чтоб люди платили? Ведь это не маленькие суммы.

Александр Котов: Задолженность по оплате взносов достаточно высокая - чуть ли не полмиллиарда. И еще более высокая - за коммунальные услуги. С неплательщиками проводится работа в рамках законодательства, взыскать задолженность можно только по решению суда, составляются иски. Бывает так, что с человека и взыскивать-то нечего. Приставы над этим работают, используя все имеющиеся механизмы, они стараются организовать работу по взысканию средств. Поэтому не надо говорить о том, что добросовестные плательщики платят еще за кого-то. Задолженность достаточно серьезная, и мы над этим работаем. Вообще я считаю, что тем, кто оказался в должниках и по коммунальным услугам, и капремонту, не очень-то весело живется.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Александр Алексеевич, вопрос по поводу увеличения транспортного налога. И так много что повышается, цены растут не по дням, а по часам, а областное Собрание хочет приблизить транспортный налог к другим регионам СЗФО. Может, не стоит равняться на других и повышать его?

Александр Котов: Да, мы будем рассматривать закон и вносить изменения в ставки платы по транспортному налогу, но хочу успокоить жителей области: повышение будет совсем не значительным - от 2 до 3 рублей на лошадиную силу в зависимости от мощности двигателя. При этом будет отсрочка, потому что налог платится за предыдущий период, и это будет не скоро. Средние суммы - 300 - 400 рублей в год на каждого налогоплательщика. Понимаю, что любое повышение вызывает негативную реакцию, но мы же должны думать и о том, что дороги требуют ремонта. А именно из транспортного налога формируется дорожный фонд. Мы часто слышим жалобы со стороны граждан, особенно в сельской местности, на состояние региональных дорог, поэтому мы должны думать о формировании дорожного фонда. По поводу приближения к ставкам транспортного налога в других регионах, мы еще не приблизились, и даже с учетом предстоящего повышения и не приблизимся.

Максим Костиков: Еще один момент, на который я обратил внимание в повестке сессии. В регионе намерены оптимизировать порядок внесения изменений в госпрограммы, и вот оппозиция опасается, что в результате этого чиновникам не надо будет согласовывать с депутатами каждый чих по внесению изменений в госпрограммы. Вообще к теме госпрограмм есть много скепсиса и беспокойства, потому что это достаточно закрытая тема, которая дает администрации возможность принимать решения и действовать в обход депутатского контроля. А тут эта схема еще и упрощается. Насколько серьезны эти опасения?

Александр Котов: Совершенно напрасные опасения. Речь идет о том, чтобы не согласовывать изменения, касающиеся тех правок, перераспределения денежных средств внутри программы с объекта на объект, приведение в соответствие с федеральной госпрограммой. Это бюрократическая работа, которая отнимает много времени, а каждый день проводить заседания мы не можем, чтобы согласовывать каждое изменение. Поэтому и хотим дать право администрации региона самостоятельно вносить такие изменения. Контроль абсолютно не снизится. У депутатов всегда есть право вынести вопрос и послушать исполнение любой госпрограммы на сессии.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Виктор Михайлович Идет информация о том, что в ОЭЗ «Моглино» направят 4,5 млрд рублей. Сумма очень большая, а у нас, допустим, очень плохо идет газификация области. Можно сказать, никак. Я вот подумал, если бы их направить на газификацию, вот было бы здорово.

Максим Костиков: Поясню для радиослушателей, о чем идет речь. Недавно состоялось совещание с министром промышленности Денисом Мантуровым, куратором нашего региона в правительстве, и региону, который испытывает серьезные бюджетные трудности, выделяется 10 млрд рублей на развитие, то бишь на поддержание штанов. Половина этой суммы направляется в «Моглино», в связи с чем очень много дискуссий. Вчера в нашей студии был экс-депутат областного Собрания Игорь Савицкий, он очень долго рассуждал по этому поводу, задавал критичные вопросы заочно, в том числе и вам: как же так, почему средства вкладываются в неэффективный, на его взгляд, проект «Моглино»? Четыре миллиарда уже «закопали», а теперь сверху еще 4,5. Ваша точка зрения.

Александр Котов: Не могу прокомментировать, потому что знаю об этом из СМИ, которые освещали визит куратора нашего региона Дениса Мантурова. По крайней мере, обсуждается только проект индивидуальной программы развития области. Такое предложение по «Моглино» есть, но я просто не знаю, куда эти 4,5 млрд рублей планируется направить. Надо увидеть конкретику, и только тогда я смогу что-то комментировать. Областное Собрание пока программу не рассматривало.

Максим Костиков: А как продвигается программа газификации? Насколько я помню, были достаточно хорошие темпы газификации в конце 90-х и в 2000-х годах. А сегодня темпы так же динамичны, как в предыдущие годы? Я так понимаю, мы газифицированы процентов на 60.

Александр Котов: Уровень газификации в Псковской области - примерно 66%. Темпы, к сожалению, не очень высокие. Это связано с многими факторами. Нам необходимо строить магистральные газопроводы. На очереди у нас Новоржев - Опочка - Пушкинские Горы. Это, на мой взгляд, наиболее реальный проект газификации. Администрация области и лично губернатор работают с Газпромом. Есть целый ряд договоренностей, не буду забегать вперед. Думаю, этот процесс продолжится, и надеюсь, что темпы газификации области увеличатся. А по поводу того, чтобы направить 4,5 млрд на газификацию, это невозможно. В этой программе речь идет о том, чтобы простимулировать какие-то точки роста, имеющиеся в регионе, которые впоследствии дадут эффект: либо поступления в бюджет, либо улучшения в социальной сфере.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте. Мы много говорим об экологии. У нас сложилась такая обстановка. Построил скотный двор, правда его по суду сказано снести. Три года с этим боремся — так он не сносит. Приспособил старый домик прямо на берегу речки под свинарник. Там и козлы, и свиньи. И все это в 50 метрах от воды. Представляете? В Великой купаться не можем, а теперь и в Черехе.

Максим Костиков: А кто этот вредитель?

Радиослушатель: Татьянченко Павел Сергеевич такой у нас есть.

Александр Котов: Знаю об этом проблеме. Даже вроде пару лет выезжали на этот объект, сделали замечание господину Татьянченко, чтоб он весь свой бизнес-проект привел в соответствие с законодательством, в том числе по охране окружающей среды. Не знаю, что там изменилось. Сделал сейчас себе пометки, думаю, с главой района вернемся к этой проблеме, раз уж есть такие жалобы.

Максим Костиков: Давайте вернемся к сессии. Областной избирательной комиссией вынесена инициатива о наделении всех ТИКов статусом юридического лица. Казалось бы, формальная юридическая процедура, но, как известно, она повлечет 12 млн рублей нагрузки на областной бюджет. Возникает вопрос, зачем в условиях полной деградации нашей избирательной системы и, мягко говоря, невысокой эффективности работы избиркомов всех уровней дальше плодить непонятные бюрократические структуры и присваивать им за 12 млн рублей на статус юридического лица? Может, эти деньги потратить на что-то более полезное?

Александр Котов: Я бы не сказал, что это бесполезные затраты. Во-первых, у нас и сейчас примерно половина территориальных избирательных комиссий работает на постоянной основе. Все-таки подход должен быть системным. Неправильно выбирать какие-то муниципалитеты, где ТИКи работают на общественных началах, а где-то на постоянной основе. Мы в любом случае несем эти затраты, когда начинается организация какой-либо избирательной кампании. Может, они не соизмеримы с теми, что планируются, но они есть. Думаю, такую инициативу избиркома надо поддержать. Пусть во всех муниципальных образованиях избирательные комиссии работают на постоянной штатной основе (я имею ввиду председателей и каких-то сотрудников в зависимости от численности избирателей), пусть занимаются организацией избирательного процесса. Нам важно, чтобы любая избирательная кампания была организована четко и прозрачно, и чтобы люди избирательной системе доверяли.

Максим Костиков: Спасибо. Еще один вопрос - о повышении оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и повышении зарплат бюджетников. Есть по этому поводу критические замечания, в частности, лидер профсоюзов, депутат Ульяна Михайлова сказала, что этих средств недостаточно, что это практически не повлияет на размер зарплаты. Как считаете, дадут эти законопроекты реальную поддержку людям?

Александр Котов: Дадут обязательно. Надо разделить на два вопроса. Что касается муниципальных служащих, мы уже как-то обсуждали этот вопрос. Еще раз напомню, что средняя зарплата муниципальных служащих по области составляет 18 тысяч рублей. Это вдвое ниже, чем в соседнем Новгороде. Сразу резко увеличить их зарплаты в два раза нам сложно, но поскольку мы уже долго не обращали внимание на зарплату этой категории лиц (а муниципальные чиновники - важные люди, как бы их ни пытались шельмовать, особенно на низовом уровне), я отстаивал и буду их отстаивать. Там в большинстве своем работают профессиональные и хорошо подготовленные люди. А с учетом низкой зарплаты мы начинаем эти кадры терять, и это серьезно скажется в будущем. Ведь власть тоже не просто так ругают. Это в том числе зависит от профессионализма или не профессионализма каждого чиновника, который сидит на местах. Поэтому мы вносим такой закон. Спасибо губернатору Михаилу Ведерникову за понимание того, что такую проблему надо решать не косметическими методами, а кардинально. Это не просто решение о повышении зарплат муниципальных служащих, а закон об изменении системы оплаты труда. Мы хотим, чтобы зарплаты муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности, соответствовала по должностям и соотносилась с зарплатами государственных гражданских служащих и лиц, замещающих выборные должности на государственном уровне. Нам удалось учесть эти нюансы, и теперь их зарплата будет справедливо соответствовать и серьезно повысится.

Теперь по бюджетникам. У бюджетников зарплата увеличивается ежегодно. В данном случае идет речь о размере инфляции. Помимо этого у нас есть еще указ президента, по которому мы должны выдерживать соотношение зарплаты бюджетников. За последние годы удалось существенно поднять зарплату, но я должен в эфире сказать, что есть в этом некоторое лукавство. Среднюю зарплату бюджетников считают в расчете не на одну ставку, как это следовало бы делать, если подходить к этому честно, а исходя из того, какую они получают зарплату. Не секрет, что у нас и учителя, и медики работают на несколько ставок. С удивлением узнал, что медики, бывает, работают на две с лишним ставки. Представьте, какая это нагрузка? И у учителей. Огромное количество часов в неделю - человеку просто невозможно заняться своим самообразованием и собой. Надо сравнивать зарплату, исходя из оплаты труда на одну ставку - тогда это будет справедливо, тогда люди будут нас понимать. А пока это лукавство, от которого надо как можно быстрее уходить.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Будьте добры, господин Котов. Как раз по Ульяне Михайловой вопрос. Она депутат областного Собрания. Вы будете принимать участие в ее судьбе в связи с тем, что органы на нее ополчились за командировочные расходы (и, скорее всего, за ее резкие высказывания)? Вы ж не дадите ее в обиду?

Александр Котов: Мне неизвестны материалы уголовного дела. Это тайна следствия, нас не посвящают в подробности, и я обладаю только той информацией, которая публикуется. Поэтому говорить однозначно, что вменяется Ульяне Александровне, не могу. Если мы увидим, что кто-то предъявляет обвинение незаслуженно, по надуманным причинам, мы, естественно, готовы вмешиваться в процесс. Но я все-таки доверяю нашим правоохранительным органам и считаю, что они разберутся. Если там не будет нарушения закона, то и уголовного преследования не будет.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Вы уже сказали, что хотите помогать промышленности, и бюджет наполнять за счет труда. А вопрос у меня конкретный. Что делается в регионе для стимулирования развития промышленности в регионе?

Александр Котов: Вопрос широкий, в двух словах не скажешь. Естественно, мы стараемся создавать условия для того, чтобы промышленное производство развивалось. Есть закон о налоговых льготах, есть целый ряд преференций для тех, кто инвестирует в производство, кто занимается бизнесом. Есть различные программы. Причем, поддержка реализуется как за счет снижения налоговой нагрузки, так и за счет компенсации ставок по выданным кредитам.

Наиболее ярко это проявляется в сельском хозяйстве. У нас есть целый ряд инвестиционных проектов, которые стимулируются таким образом. Там достаточно серьезные средства, исчисляемые миллиардами. И это осуществляется не только из областного бюджета, но и с привлечением средств федерального бюджета по госпрограммам, в которых мы стараемся участвовать. Идти по пути прямого вложения средств бюджета в развитие производства невозможно. Государство не должно заниматься бизнесом, особенно там, где есть конкурентная рыночная среда.

Максим Костиков: А если государство этим занимается, то, как правило, проигрывает.

Александр Котов: Проигрывает. И вообще, на мой взгляд, это даже вредно. По-моему, об этом говорит и наш бывший коллега, предприниматель Игорь Савицкий.

Максим Костиков: Да, он и вчера в эфире об этом говорил. В том числе о том, что, когда государство стимулирует или регулирует этот процесс, оно, мягко говоря, только вредит развитию промышленности. А у нас еще один звонок.

Звонок радиослушателя: У нас в Псковской области случился ураган — так нам не повезло. Но ни одного руководителя, как за рубежом, не нашлось, который выступил бы по телевидению и сказал: «я с вами, братья мои, сестры, мы вам поможем». У меня сосед-инвалид сидит на даче без света, а вы все гуляете в Питер и в Москву и друг друга хвалите. «Энергосбыт» обещал во вторник все запустить. Цунами в Японии за неделю ликвидировали и успокоились, а у нас болтовня одна.

Максим Костиков: Ваше возмущение понятно, но я в защиту органов власти скажу, что у нас в эфире был вице-губернатор Осипов, его приход как раз был обусловлен произошедшим ураганом. Он говорил о мерах, которые принимаются. Так что говорить, что здесь полный информационный вакуум, не совсем справедливо. Александр Алексеевич, можете прокомментировать.

Александр Котов: Во-первых, я ни в Питер, ни в Москву не уезжал. Я был на своем округе и своими глазами наблюдал, что там происходит в рамках устранения урагана. Хочу заверить, что все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в каждом населенном пункте выполняются. Просто надо понять, что за такой срок это объективно тяжелый объем работы, и восстановить все сразу невозможно. У нас привлечены бригады с юга области, которые оказывают помощь местным энергетикам. Сам наблюдал, что люди работают с полной отдачей сил, чуть ли не с ног валятся, и у меня язык не поворачивается сказать, что они там что-то не делают для того, чтобы восстановить электроснабжение. Когда возникают форс-мажорные обстоятельства, надо просто потерпеть. Поверьте, до каждого населенного пункта наши энергетики дойдут.

Максим Костиков: Вчера в беседе нашего корреспондента с вице-губернатором Осиповым обсуждалась в том числе судьба многострадального «Псковпассажиравтотранса». Там сменился руководитель, на смену скандальному персонажу Николаю Киянцу пришел Юрий Киргинцев. Знаю, что депутаты несколько раз обсуждали ситуацию на предприятии, вызывали руководителя, который не пришел. Насколько сегодня вы держите руку на пульсе? Предприятие жизнеобеспечивающее, крайне важное для нашего города, и не хочется, чтобы депутаты областного Собрания самоустранялись от решения проблемы.

Александр Котов: Максим, здесь, скорее, наоборот. Мы же не первый раз в рамках парламентского часа рассматриваем вопрос организации пассажирских перевозок, и завтра на сессии у нас опять будет парламентский час по этой теме. Мы решили к этому вернуться. Завтра послушаем доклад органов исполнительной власти, отвечающих за этот вопрос. Руководителя «Псковпассажиравтотранса» тоже приглашаем. Придет – хорошо, не придет - не очень-то он нам и нужен. Нам важнее послушать исполнительные органы, потому что основная организация процесса лежит на них. Я вчера побывал на своем округе, и очень кстати. И мне с глазу на глаз местные жители тоже высказали не очень лицеприятные претензии по организации пассажирских перевозок. Поэтому завтра я буду озвучивать на сессии те вопросы, которые услышал от избирателей. Это касается не только работы автобусов, но и состояния дорожной сети. Например, дорога на Ляды находится в таком состоянии, что по ней невозможно ездить. Потом прошла информация, что принято решение закрыть целый ряд автостанций и павильонов. Это тоже возмущает народ. Мне кажется, это не тот способ, которым можно оптимизировать расходы. Не надо искать ее здесь, не надо дразнить людей, которые и так находятся в непростом положении. Завтра мы эти вопросы обязательно будем транслировать тем, кто отвечает за это от исполнительных органов власти.

Максим Костиков: Спасибо большое, Александр Алексеевич, время эфира подошло к концу. У нас был просто шквал звонков, я и сам не смог задать вам и половины вопросов. Надеюсь, теперь вы будете к нам приходить почаще. Будем больше говорить о проблемах людей и меньше о партийно-политических баталиях.

Александр Котов: Спасибо, с удовольствием приду, приглашайте.