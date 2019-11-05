Общество

В ноябре в Псковской области стартует образовательная кампания по повышению пенсионной грамотности среди молодежи

14 ноября в Псковской области, как и во всей стране, стартует масштабная образовательная кампания по повышению пенсионной грамотности среди молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Единый День пенсионной грамотности - отправное событие этой акции, к ходе которого более 500 учащихся и студентов нашего региона посетят Управления и Клиентские службы Пенсионного фонда во всех районах области.

Специалисты территориальных органов Пенсионного фонда расскажут о том, как будет формироваться будущая пенсия и что можно сделать уже сегодня для своего будущего. Также молодым людям покажут процессы обслуживания населения в клиентских службах, познакомят с современными программными комплексами и технологиями.

До конца года специалисты территориальных органов ПФР нашего региона отправятся в школы, ссузы и вузы, где расскажут молодежи о современном пенсионном обеспечении граждан.

Отметим, что кампания по повышению пенсионной грамотности проходит в области с 2011 года. Ежегодно в образовательных мероприятиях принимают участие около пяти тысяч учащихся и студентов.