Общество

Михаил Ведерников стал героем программы на телеканале «Россия - Культура»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в записи нового выпуска еженедельной научно-познавательной программы «Картина мира» на телеканале «Россия - Культура». Собеседником главы региона стал ведущий программы - доктор физико-математических наук, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, авторская телепередача «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Русский запад: регион развития» с участием губернатора выйдет в эфир в воскресенье, 17 ноября, в 16.30.

Это один из первых выпусков авторской программы, который будет полностью посвящен одному субъекту Российской Федерации. В ходе общения Михаил Ведерников расскажет о ключевых особенностях Псковской земли, богатом историко-культурном наследии, непростой работе по сохранению и восстановлению уникальных памятников истории, расположенных в области, а также поделится своим взглядом на перспективы развития региона.

В рамках еженедельного телевизионного проекта «Картина мира» Михаил Ковальчук встречается с выдающимися учеными, общественными деятелями, исследователями, работниками образования и искусства, чтобы обсудить научно-технический прогресс России, приоритеты развития сельского хозяйства, медицины и культурное богатство регионов.