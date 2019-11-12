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Общество

Гламурной фотосессией побаловали себя конкурсантки «Мини Мисс»

14.11.2019 15:49|ПсковКомментариев: 0

Конкурсантки «Мини Мисс 2019» стали участницами фотосессии в стиле «гламур». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «S-Fitness», финал детского конкурса красоты и таланта состоится уже завтра, 15 ноября, в 16 часов в ППК.

Образы для участниц создавали в «Contour_pro Studio» - make up студия Марины Тращенковой. Работали визажисты Марина Тращенкова, Лидия Девальд и Елизавета Карницкая. Фотосьемка проходила в студии Татьяны Родины.

Больше фото можно увидеть на официальной странице клуба «С-Фитнес» Вконтакте.

Организатор конкурса – спортивный клуб «S-Fitness» и «Супер-фитнес».

Информационные партнеры мероприятия – Псковская Лента Новостей и Телеканал «Первый Псковский»

Спонсоры конкурса: Сеть ателье «Ловкий портной», Kolibri flowers - служба доставки цветов и подарков в Пскове, рекламно-производственная фирма «Прайм», студия «Contur_pro».

Визажисты проекта - Марина Тращенкова, Лидия Дэвальд, Елизавета Карницкая, фотограф Татьяна Родина.

Все подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК https://vk.com/s_fitness_pskov

Адрес клуба «S-Fitness»: г.Псков, ул.Рокоссовского 16, тел.: 55-77-75.

Теги: #Мини Мисс
Источник: Псковская Лента Новостей
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