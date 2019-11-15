Общество

Осужденного ИК-5 оштрафовали за демонстрацию татуировок в виде фашистской символики

В Псковской области осужденный колонии №5 привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области, в соответствии с указанным пунктом статьи административным правонарушением признается пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В результате проведенной проверки установлено, что осужденный в коридоре отряда №4 ИК-5 совершил публичную демонстрацию нательных татуировок в виде фашистской символики и атрибутики. По данному факту прокурором в отношении осужденного вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое рассмотрено Великолукским городским судом.

Осужденный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

В настоящее время постановление вступило в законную силу.

Напомним, в России запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.