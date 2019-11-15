Общество

Почему врачи становятся депутатами, рассказала Ирина Богачева

Почему врачи становятся депутатами, рассказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева. В прямой эфир дозвонился радиослушатель, который напомнил, что в областном Собрании образовалась приличная «фракция врачей» - депутатов, имеющих постоянное место работы в учреждениях здравоохранения, но при этом «псковское здравоохранение оскуднело, с лекарствами проблемы». «Или надо здравоохранение менять, или фракцию врачей», - высказал мнение радиослушатель.

Ирина Богачева отметила, что слышит подобного рода мнение не в первый раз. «Считаю, что это в какой-то степени мнение части общества вообще о депутатской деятельности и медсообществе. Мы помним время, когда зрело недовольство органами внутренних дел, бытовало мнение, что всех надо разогнать, новых набрать - и будет новая жизнь. К сожалению, в здравоохранении это невозможно. Подготовить специалистов - трудоемкое, дорогое и долгое по продолжительности занятие. И, критикуя здравоохранение до такой степени, мы ни к чему хорошему не придем», - убеждена депутат.

Плохо, по ее мнению, то, что «сегодня наше общество пришло к тому, чтобы позволять себе критиковать все и за все и в принципе не видит ничего положительного». «Почему врачи пошли на депутатскую работу? У учреждений здравоохранения настолько сложное финансовое положение, что решать эти проблемы легче, работая депутатом», - пояснила главврач Островской межрайонной больницы.

А законотворческая деятельность, по ее мнению, - «это не шашкой махать, это трудоемкая работа». «Считаю, что медицинская фракция как раз решает много проблем. Нам в следующем году предстоит решить еще больше. В послании Федеральному собранию президент поставил задачу в кратчайшие сроки разработать федеральную программу по реорганизации первичной медико-социальной помощи. В Псковской области такая работа уже начата. Сроки очень короткие. Проводится аудит всей системы», - перечислила Ирина Богачева.

Она не согласилась с тем, что в псковском здравоохранении все так плохо. «Несмотря ни на что, все учреждения работают и имеют желание развиваться», - заключила она.