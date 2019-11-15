Общество

Псковский филиал Академии ФСИН приглашает на день открытых дверей

В воскресенье, 1 декабря, в 10 часов в Псковском филиале Академии ФСИН России пройдет день открытых дверей, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Будущие абитуриенты встретятся с руководством Псковского филиала академии и узнают об истории и структуре образовательной организации.

Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2020 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об образовании.

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории Псковского филиала академии. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинеты тактико-специальной подготовки, оказания первой помощи и лингафонный кабинет.

Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, столовую, общежития и спортивный зал.

Кроме того, состоится показательное выступление курсантов по применению приемов рукопашного боя. Гостям покажут выставку оружия, специальных средств и криминалистической техники.

Псковский филиал Академии ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.