Общество

Сегодня в Пскове пройдет гала-концерт фестиваля для детей из детдомов «Кукарача»

В Пскове стартовал третий фестиваль для детей из детских домов и интернатных учреждений города и области «Кукарача». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре, это произошло 6 декабря.

«Для участников фестиваля "Кукарача" день начался с экскурсии по Псковскому кремлю, благодаря которой ребята, приехавшие на фестиваль из других городов, смогли лучше узнать историю Пскова», - отметили в учреждении. - Далее участников ждало само волнительное событие - отборочный этап фестиваля, на котором они смогли проявить свои творческие способности в трех номинациях: "Вокал", "Художественное слово" и "Хореография"».

В Молодежном центре добавили, что в отборочном этапе фестиваля приняли участие свыше 80 человек – это сольные исполнители и творческие коллективы из Пскова, Великих Лук, Пушкинских гор, Красногородска, Опочки, Печор, Порхова, Пыталово, деревни Боброво и села Воронцово.

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри: преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель сценической речи актерского курса при Псковском академическом театре драмы Людмила Масленникова, режиссер театра и педагог по сценической речи и дыхательной гимнастике, режиссер открытого молодежного театра «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова отделения «музыкальное искусство эстрады» Марина Курчавова и преподаватель высшей категории Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова кафедры хореографических дисциплин Евгения Шургалина.

После выступления на отборочном этапе фестиваля участники отправились на мастер-классы, которые для них провели члены жюри. Занятия прошли по следующим направлениям: вокал, хореография, сценическая речь и ораторское мастерство. Благодаря данным мастер-классам участники смогли не только узнать много нового от профессионалов, но и подчеркнуть важные моменты, которые смогут сделать их выступления лучше.

Напомним, гала-концерт фестиваля «Кукарача» начнется в Городском культурном центре (Площадь Победы, 1) в 19:00. Вход строго по пригласительным билетам.

Организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, комитета по социальной защите населения Псковской области, управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.