Общество

На 85-м году жизни скончался бывший глава Псковского района Евгений Иванов

Скончался бывший глава Псковского района Евгений Иванов, сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Федорова / Telegram-канал

С 1991 по 2000 год Евгений Иванов руководил администрацией и был главой Псковского района.

Родился Евгений Иванов в 1939 году в Калининской области. Работал электромонтером, инженером-электриком, прорабом, главным инженером-механиком. С 1983 по 1989 год трудился в должности председателя Печорского райисполкома, в течение 3 лет возглавлял агрокомбинат «Псковский».

«Псковский район возглавил в самые трудные времена политических и экономических реформ. Для старшего поколения жителей – человек-легенда. Исключительная работоспособность и самоотдача, порядочность, талант руководителя, мудрость, огромный жизненный опыт, высокий профессионализм и, как принято говорить сегодня, человеко-ориентированный подход в решении вопросов жителей – это те качества, которыми обладал этот замечательный человек. У него многому можно было поучиться, спросить мудрый совет», - отметила Наталья Федорова.

Отпевание состоится 15 марта в 14.00 в церкви Георгия со Взвоза на улице Воеводы Шуйского в Пскове.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кузьмича. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память», - заключила глава района.