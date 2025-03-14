На 85-м году жизни скончался бывший глава Псковского района Евгений Иванов

Скончался бывший глава Псковского района Евгений Иванов, сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.
Фото: Наталья Федорова / Telegram-канал
С 1991 по 2000 год Евгений Иванов руководил администрацией и был главой Псковского района.
Родился Евгений Иванов в 1939 году в Калининской области. Работал электромонтером, инженером-электриком, прорабом, главным инженером-механиком. С 1983 по 1989 год трудился в должности председателя Печорского райисполкома, в течение 3 лет возглавлял агрокомбинат «Псковский».
Отпевание состоится 15 марта в 14.00 в церкви Георгия со Взвоза на улице Воеводы Шуйского в Пскове.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кузьмича. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память», - заключила глава района.