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Андрей Турчак: Решение WADA в отношении России несправедливо, но ожидаемо

Решение WADA и новые санкции в отношении России – это несправедливое, но, к сожалению, ожидаемое решение. Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Решение WADA и новые санкции в отношении России – это несправедливое, но к сожалению, ожидаемое решение. Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла. В результате пострадают все – ведь отсутствие ключевых претендентов на медали (а Россия именно таковым и является) подрывает престиж международных соревнований и заставляет сомневаться в честности их результатов. Вдумайтесь, каково это – выиграть золотую медаль, зная, что твой главный соперник просто не выступал?» – сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что Россия была и будет великой спортивной державой. «Мы это все уже проходили, и не раз – и коллективную ответственность, и попытки изолировать нас от мирового спорта. Предлоги для наказания всегда разные, но результат всегда один: временная победа в отсутствие лидера. Глобально это ничего не меняет. Россия была и будет великой спортивной державой. И этого у нашей страны никаким спортивным бюрократам не отнять», – заключил секретарь Генсовета партии.

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Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, сообщает пресс-служба WADA.