Общество

Фельдшеры из районов Псковской области получили для работы 11 Chevrolet Niva за 7,5 млн рублей

Работающие в районах Псковской области фельдшеры получили 11 автомобилей Chevrolet Niva, чтобы беспрепятственно добираться до пациентов. Как в Instagram сообщил губернатор Псковской области, на эти цели выделили 7,5 миллионов рублей.

«11 автомобилей Chevrolet Niva - это начало решения наболевшего вопроса об отсутствии транспорта у фельдшеров. Было много обращений по этой теме, поэтому 7,5 млн рублей направили на эти цели. В случае положительных отзывов от фельдшеров, продолжим закупки», - отметил губернатор.

В прикрепленном к посту видео Михаил Ведерников рассказал о финансировании задумки: «Мы нашли возможность и в рамках нашей региональной программы, по согласованию с министерством здравоохранения, переместили некоторые статьи расходов».