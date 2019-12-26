Общество

Михаил Ведерников: Выиграть выборы - это одно, а быть эффективным руководителем - это совершенно другое

Выиграть выборы - это одно, а быть эффективным руководителем - это совершенно другое. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

Как пример глава региона привел Новоржевский район, где в конце прошлого года было принято решение о строительстве ФОКОТа.

«К сожалению, предыдущая администрация не смогла это сделать. В сентябре состоялись выборы, пришла новая глава, тоже не смогли они это сделать, сейчас мы забираем этот ФОКОТ и отдаем его в Псков. В Пскове все успеют, все сделают, и эта площадка появится, - уверен Михаил Ведерников. - Вместо того, чтобы выстраивать конструктивные отношения с администрацией области, администрация Новоржевского района решила завалить мой Инстаграм просьбами жителей, чтобы ФОКОТ в Новоржевском районе все-таки появился. Так же тоже не бывает. Есть определенные процедуры, которые должны соблюдаться. Если коллеги готовы слышать и понимать, мы тоже будем им помогать и поддерживать. Если они считают, что какими-то революционными способами можно получить дополнительные средства, то это ошибка, так не работает».