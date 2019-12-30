Общество

Оксана Федорова дала рекомендации по совершению верных поступков

Известная уроженка Пскова, телеведущая и экс-мисс Вселенная Оксана Федорова посоветовала подписчикам, как принять правильный выбор. По теме Оксана Федорова высказалась в своей рубрике «Разговор по душам» в соцсети Instagram.

Источник: страничка Оксаны Федоровой, Instagram

«Я думаю, что многие испытывают трудности в разных сферах жизни, будь то работа или личная жизнь. Каждый раз перед нами встает выбор, как поступить? Но поступать всегда нужно по совести, ведь она самый главный наш рулевой. От нее ничего не скроешь. Я, когда не знаю , как поступить, всегда задаю себе вопрос - а как поступила бы любовь? И все сразу становится на свои места. А искушения всегда будут. И вот вам мудрость духовная», - отметила Оксана Федорова.

В конце своего поста известная псковичка привела слова Святителя Иоанна Златоуста: «Не будет искушения, не было бы и венца; не будь подвигов, не было бы и наград; не будь борьбы, не было бы и почестей; не будь скорби, не было бы и утешения; не будь зимы, не было бы и лета».