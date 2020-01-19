Общество

При нажатии на кнопку приходит волонтер: В Псковской области заработает приложение для помощи ветеранам ВОВ

Представители Общероссийского народного фронта разработали мобильное приложение, с помощью которого возможно оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 20 января сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, на заседании оргкомитета «Победа».

«Представители Общероссийского народного фронта разработали приложение, с помощью которого становится возможным оказывать помощь ветеранам, - отметил Михаил Ведерников. - Стоит лишь нажать на кнопку - придет волонтер, который поможет ветерану».

Губернатор попросил руководителя регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктора Остренко проработать эту новинку для региона.

Напомним, в Псковской области оргкомитет «Победа» занимается государственной политикой в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан.