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В Пскове состоялась акция «Хлеб той зимы», посвященная 76-летию освобождения блокадного Ленинграда. ФОТО

В Пскове прошла акция, посвященная 76-летию освобождения Ленинграда от блокады, - «Хлеб той зимой». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 27 января акция состоялась в историческом центре Пскова, на площадке на перекрестке улиц Пушкина и Ленина.

В день 76-летия полного освобождения города Ленинграда от блокады акция прошла в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и патриотического проекта «Чтобы помнили».

Жителям муниципалитета рассказали о событиях военного времени и познакомили с жизнью блокадного города: показали образцы газет и партизанские листовки военного времени, выдали на руки хлебную карточку и символ акции - кусочек хлеба весом в 125 граммов - это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.

В текущем году акция реализуется на средства федерального гранта, который организатор мероприятия, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина выиграла на Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2019». Напомним, победу ей присудили в номинации «Уверенные в будущем» за организацию в прошлом году акции «Хлеб той зимы», а также других мероприятий в рамках патриотического проекта «Чтобы помнили».

Напомним, в этом году акция проходит в 5-й раз. Ежегодно организаторами этого памятного мероприятия выступают Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден».