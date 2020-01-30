Общество

У администрации продолжает пахнуть грибами - губернатор Псковской области поделился мыслями о бесснежном феврале

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился мыслями о начавшемся бесснежном феврале. Пост такого содержания губернатор оставил на своей страничке в соцсети Instagram.

Источник: страничка Михаила Ведерникова, Instagram

«Пришел февраль, а зима в "регионе 60" так и не наступила. В парках можно даже заметить зеленую траву, а возле здания администрации Псковской области продолжает пахнуть грибами (с ноября растут фактически без остановки). Грустят любители зимней рыбалки, но мы - не будем! Лучше воспользоваться хорошей погодой и погулять по примечательным местам Псковской области. Желаю всем хороших, светлых выходных и приятного отдыха с родными и близкими. Ну, и не болейте, конечно!», - написал губернатор.